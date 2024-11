Por que João Silva se relaciona com mulheres mais velhas? Ele explica

Filho de Faustão, o apresentador João Silva explicou a sua preferência por viver relacionamentos com mulheres mais velhas

O apresentador João Silva, filho de Faustão e Luciana Cardoso, está solteiro, mas viveu relacionamentos com mulheres mais velhas do que ele. Agora, ele explicou que prefere viver relacionamentos com pessoas mais maduras.

Em entrevista na revista Mensch, ele foi questionado sobre maturidade em seus relacionamentos e explicou. "Eu sempre fui uma pessoa que me relacionei com pessoas mais velhas e acho que isso é uma questão de personalidade, de jeito de ser mesmo… Acho que maturidade vem muito pela questão de pessoas que viveram coisas que eu não tenho nem noção, nem sei como é. Às vezes, um cara que tem 20 anos e precisa sustentar uma família toda, acho que maturidade se cria dessa forma", disse ele.

E completou: "No meu caso, acho que é mais uma questão de personalidade, sempre convivi com pessoas mais velhas, pela cabeça, proximidade com os amigos do meu pai, que hoje em dia são meus amigos. É questão de gosto, de cabeça, de jeito de ser…".

João Silva fala sobre ser 'nepobaby'

O filho de Faustão, João Silva, já é um apresentador de televisão com apenas 20 anos e está com seu programa garantido na Band, o Programa do João. Com mudança da atração para os domingos agora ainda em setembro, o herdeiro do comunicador admitiu em entrevista para a CARAS Digital ter seus privilégios, contudo, garante que está dando duro.

Ao ser questionado sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, sobre se ter privilégios por ser filho de um famoso como Fausto Silva, o jovem, que iniciou ao lado do pai na TV, fez uma ressalva sobre estar fazendo sua parte e vendo as coisas acontecerem por seu próprio mérito.

"Sim! A entrada na televisão foi um privilégio e oportunidade dada pelo meu pai", reconheceu a ajuda do ex-global. "Porém agora estou vendo as coisas caminharem com minhas próprias pernas. “Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário”", declarou João Silva, herdeiro do meio de Faustão.

