Joana Prado gera polêmica ao criticar Carnaval: 'Imoralidade'

Em suas redes sociais, Joana Prado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a ex-Feiticeira publicou um vídeo em que aparece ao lado do marido Vitor Belfort e criticou bastante o Carnaval, uma das maiores festas do país.

"Existe ali um culto aos orixás, uma consagração a Deus, onde a invocação aos demônios acontece. Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne, e a gente vê muito nítido, a exposição do corpo, as baterias, os tambores", disse ela, que já foi musa de escola de samba no auge da fama. "O maior inimigo do homem é a própria carne. E o Carnaval festeja esses desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita", completou Vitor.

Na legenda, Joana comentou mais sobre o assunto. "O Carnaval não é apenas uma festa inofensiva. Ele carrega consigo uma cultura que, muitas vezes, promove tudo o que é contrário à vontade de Deus—imoralidade, excessos, idolatria e um afastamento dos princípios bíblicos. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa e separada do mundo. Paulo nos adverte: 'Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm; todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma'. (1 Coríntios 6:12). O Carnaval pode até parecer só uma festa, mas será que convém para alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo?", escreveu ela.

E completou: "Nosso chamado é para sermos luz do mundo e sal da terra, não para participarmos das trevas. Isso não significa que devemos ser legalistas ou viver apontando o dedo, mas sim que devemos ter discernimento espiritual e buscar agradar a Deus em tudo. Que possamos usar esse tempo para nos aproximar mais do Senhor, fortalecer nossa fé e, quem sabe, até evangelizar aqueles que estão presos nesse ciclo de engano. Afinal, a verdadeira alegria não está em festas passageiras, mas na presença de Deus", concluiu.

Nos comentários da publicação, o vídeo gerou bastante polêmica. "É um lugar da macumba? Invocação de orixás e demônios? Gente quanta intolerância, denunciem", escreveu uma internauta. "Falou a Feiticeira e o ex tudo posso porque sou lutador. Essa nova leva de Cristãos novos é cheia de contradição", disse outro.

Joana desfilou no Carnaval em 2000, mas se converteu à religião há 15 anos.

Homenagem

A empresária Joana Prado, esposa do ex-lutador Vitor Belfort, dividiu com os seguidores um momento bastante especial realizado em família. Ao lado das duas filhas do casal, eles se reuniram para homenagear Priscila Belfort, irmã do atleta, que completaria 50 anos de idade.

Por meio de seus stories no Instagram, Joana filmou o momento em que cantaram 'parabéns' para a cunhada e assopraram uma vela. "Hoje nossa querida Pri está fazendo 50 anos. Que vontade de te abraçar, te beijar e dizer o quanto te amamos. Feliz aniversário, Pri", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Ao final da homenagem, Vitor Belfort se emocionou ao mencionar o grande desejo de abraçar a irmã, que desapareceu há 20 anos. Priscila Belfort sumiu em janeiro de 2004, quando saiu do local onde trabalhava, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar. Desde então, nunca mais foi vista.

"Hoje é um dia de lembrança. Muitas pessoas hoje estão lembrando das pessoas que já se foram, mas o desaparecido, na realidade, ele é um eterno enterro para a família que fica. O que mais senti no meu coração hoje foi que muitas pessoas em vida não falam com os pais, com filhos, irmãos que não se falam. Eu, como irmão, queria poder abraçar a Priscila de novo, que ela conhecesse meus filhos", desabafou o ex-lutador.

