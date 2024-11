Depois de lesão, Neymar curte momento com Bruna Biancardi e Mavie

Neymar Jr saiu lesionado da última partida de futebol na última segunda-feira, 04; jogador apareceu nas redes com Bruna Biancardi

Enquanto se recupera de uma lesão, Neymar, de 32 anos, tem aproveitado o tempo longe dos campos para passar momentos em família. O jogador compartilhou, nesta terça-feira, 05, uma foto ao lado da namorada, Bruna Biancardi e da filha, Mavie, de um ano, em suas redes sociais.

“Minha vida toda”, escreveu a influenciadora no story publicado em sua conta no Instagram. Na foto o casal aparece se beijando enquanto o craque carrega a Mavie no colo.

Foto: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 4, Neymar entrou em campo pelo Al-Hilal, mas foi substituído após sentir fortes dores na perna. A cena preocupou os fãs, já que o jogador acabou de retornar aos campos após se recuperar de uma lesão grave.

Em seu Instagram Stories, o atleta afirmou que está realizando exames, mas tranquilizou os admiradores sobre a situação."Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais... É normal após um ano isso acontecer. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter mais cuidado e mais minutos para jogar", disse ele.

Filha caçula de Neymar Jr surge fofíssima em nova foto

Filha caçula de Neymar Jr, a bebê Helena completou 4 meses de vida na última segunda-feira, 4, e ganhou uma festa de mesversário em casa. A mãe dela, a modelo Amanda Kimberlly, compartilhou uma nova foto encantadora da herdeira para mostrar o quanto ela está fofa.

Na foto, Helena apareceu sentada ao lado do seu bolo decorado e usou um look romântico. Ela surgiu com um vestido estampado e um laço branco no cabelo.

Vale lembrar que Helena é fruto do affair de Neymar e Amanda. Ela nasceu cerca de 9 meses após a chegada da irmã Mavie, de 1 ano. Além das duas meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos.

