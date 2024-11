Virginia explode o fofurômetro com novas fotos ao lado de José Leonardo

A influencer Virginia Fonseca curtiu o dia ao lado do filho caçula, José Leonardo, e registrou momentos de carinhos entre eles

A influenciadora digital Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com o filho caçula, José Leonardo, de quase 2 meses, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. Nesta terça-feira, 5, a artista passou o dia com o bebê em sua mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a mãe coruja apareceu fazendo carinhos no filho enquanto eles aproveitavam o dia ensolarado. De biquíni verde neon, ela surgiu com o bebê no colo na área externa da propriedade.

“Príncipe da minha vida. J.L. que Deus abençoe sua vida sempreee meu amor, mamãe te ama demais", disse ela na legenda.

Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia revela que bloqueou o marido

No programa Sabadou, do SBT, a apresentadora Virginia Fonseca foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. Foi então que ela revelou que bloqueou o cantor e passou a se comunicar com ele exclusivamente pela assessoria após uma desavença.

Apesar de não revelar a data exata do “quebra-pau”, Virginia deixou entender que essa foi a briga mais recente com Zé Felipe. Durante o programa, ela explicou que a crise começou após ele descumprir um combinado: “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, iniciou.

“Eu vou falar pra vocês. Um dia antes eu falei pra ele ‘Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais’. Beleza, ok, tudo certo, combinamos. [Ele] Acordou cedo [no dia seguinte], e foi pra Talismã Digital. Falei ‘Beleza, te espero pra almoçar’. Estava esperando ele ou pra gente almoçar e ir pra casa dos pais dele ou ir almoçar lá”, ela contou.

No entanto, Zé partiu para casa dos pais sem avisar Virginia: “Zé Felipe muda a rota e vai direto pra casa do pai dele. E tudo bem, se ele tivesse me avisado. Ele ficou 50 minutos pra ir da Talismã Digital até a casa do pai dele. Ele teve 50 minutos pra pegar o celular. Sabe o que ele fez? Ele não avisou”, a influenciadora relatou indignada.

“Eu esperando ele pra almoçar, e ele já almoçando, e quem me avisou é que piora. Foi assessora dele”, Virginia contou que decidiu dar o troco no marido, que precisou se comunicar com ela através de sua assessora por duas semanas: “Agora acabou mesmo! O artista não pode mais falar com a esposa, é pela assessora agora que fala?”, disse.