Mãe de Marília Mendonça conversa com advogados da Angola para processo de adoção

Após anunciar que pretende adotar uma criança para realizar vontade da filha Marília Mendonça, Dona Ruth, que também é mãe de João Gustavo e avó de Leo, filho da cantora com Murilo Huff, informou, nesta terça-feira, 5, que está em contato com advogados da Angola devido à grande burocracia do sistema de adoção no Brasil.

“Então, bem antes de eu me casar, eu entrei na fila de adoção a pedido dela [Marília Mendonça]. Mas só que aqui no Brasil é muita burocracia para se adotar uma criança, né? Então eu vou buscar na Angola, onde eu tenho um projeto que eu ajudo o pessoal lá da Angola, O Instituto Marília Mendonça, onde tem muita criança carente, sabe? E eu vou visitar lá e vou buscar lá, porque lá é mais fácil. Não é tão burocrático igual aqui no Brasil, porque a gente entra numa fila de adoção e as crianças ficam lá jogadas. E até que sai a vez da gente, a criança já cresceu”, disse ela ao Portal LeoDias.

Ainda durante o bate-papo, Dona Ruth compartilhou que pretende adotar um bebê recém-nascido, do sexo feminino, assim como Marília Mendonça desejou em vida. “E eu quero adotar um recém-nascido, sabe? É do jeito que ela queria. Queria uma irmãzinha. Para ela passear no shopping, para ela… Ela tinha vontade de comprar roupinha, petuchinha. Eu amo criança, né? E ela também amava criança”, declarou.

“Ela queria uma menininha. E eu estou aqui conversando com advogados de lá, falando com o meu advogado aqui, para ver se isso dá uma acelerada, porque também, com a minha idade, já não tem muito tempo de voltar a ser mãe”, completou.

“Eu voltei a ser mãe depois do acidente, mas o Léo já está bem grandinho, já está entendendo muita coisa da vida, sabe? E assim, crescendo com muito amor, e amor faz a diferença em qualquer família, em qualquer situação, o amor faz a diferença. Se você for amado, não vai te faltar mais nada”, finalizou a mãe da cantora.

Ouça na íntegra:

Mãe de Marília Mendonça relata perguntas do neto sobre a morte da cantora

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), dona Ruth Moreira emocionou os telespectadores do 'Domingo Espetacular', da Record TV, ao falar sobre a morte precoce da cantora, que completa três anos na terça-feira, 5. Ao longo da entrevista, ela contou como o neto, Leo, lida com a ausência da artista.

O pequeno, que possui 4 anos atualmente, é filho de Marília com o cantor sertanejo Murilo Huff. Após a partida da eterna 'Rainha da Sofrência', a guarda do menino passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna.

De acordo com Ruth Moreira, Leo já entende que a mãe não está mais neste plano. "Ele me perguntou: ‘Vó, a minha mãe morreu?’. Mas ele perguntou tão sério, olhando nos meus olhos, e eu respondi: ‘Morreu, mas deixa eu te falar… Está tudo bem, porque todo mundo morre’. É porque, às vezes, ele quer explicar, né? Para os coleguinhas na escola, pois eles já começaram a falar", relatou ela.

Em seguida, a mãe de Marília Mendonça explicou que teve a missão de esclarecer detalhes sobre o assunto ao pequeno. "‘Um dia a vovó vai morrer também’. E ele respondeu: ‘Mas eu vou ficar sem mãe? Quem vai cuidar de mim?'", recordou dona Ruth, contando que rapidamente mudou de assunto ao perceber que o neto ainda não entende que não ficará sozinho.

