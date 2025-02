Irmã de Zé Felipe fica em choque com presente de Virginia Fonseca para seu filho

Virginia Fonseca mostra que não esqueceu do pedido do sobrinho e preparou um presente especial para o filho de Jéssica Beatriz, irmã de Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que é uma tia atenciosa e preparou um presente especial para o sobrinho Noah, filho de Jéssica Beatriz Costa, que é uma das irmãs de Zé Felipe. A influencer mostrou para a cunhada que já recebeu o presente de aniversário do sobrinho e deixou a mãe do menino em choque com sua atenção e cuidado.

Virginia presenteou Noah com uma camisa de Neymar Jr autografada pelo atleta. Ao ver o presente, Jéssica ficou radiante e contou sobre a reação do filho .

“Recebi hoje essa foto da Virginia e acabei de mostrar pro Noah. Vocês não têm noção da reação dele! Viu, ele amou! Mil vezes obrigada por ter lembrado. É gente… Sou abençoada, minha cunhada é diferenciada. Zé Felipe e Virginia, amamos vocês”, disse ela.

Vale lembrar que Virginia é amiga de Neymar Jr. Os dois possuem mansões próximas em Mangaratiba e as filhas dela frequentam as festas na casa do atleta. Além disso, Virginia esteve no estádio do Santos para acompanhar o retorno de Neymar ao Brasil.

Virginia Fonseca coloca condição para o namorado da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu seus seguidores ao revelar uma condição que colocou para o namorado da mãe passar o Carnaval com sua família. Há poucos dias, a estrela se preparava para voltar para casa em Goiânia após passar alguns dias em São Paulo e contou que conversou com sua mãe, Margareth Serrão, sobre os planos para o feriado que se aproxima.

Então, Virginia disse que o namorado da mãe, o sanfoneiro e produtor Danilo Nascimento, só pode ir curtir o feriado com eles caso leve a sua sanfona para tocar para a família.

"Estou conversando com a minha mãe sobre o nosso carnaval. Eu falei assim: ‘Mãe, chama o seu namorado. Mas só tem um porém, se ele não levar a sanfona dele, ele nem entra’. Melhor nem ir. É a sanfona. Se não levar, nem entra”, brincou ela, entre risadas.

O namoro de Margareth e Danilo é recente. Os dois saíram juntos pela primeira vez há algumas semanas e logo iniciaram o romance.

