Bia Miranda se irrita com piada sobre novo namorado: 'Querendo surfar'

Sem paciência! A influenciadora Bia Miranda rompeu o silêncio após se deparar com piada sobre atitude de seu novo namorado; entenda

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais para publicar um breve desabafo a respeito de questões envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record, se manifestou após o humorista Rafael Portugal comentar sobre uma atitude de Samuel Sant'nna, seu novo namorado.

Para quem não acompanhou, Bia assumiu publicamente um novo romance com Samuel, mais conhecido na internet como Gato Preto. A confirmação do relacionamento veio logo após o influenciador e a jovem mudarem o status de relacionamento para 'casados' no Facebook.

Já nesta segunda-feira, 26, o companheiro de Bia Miranda passou a responder alguns homens que estavam enviando mensagens privadas para a famosa. "Eu no meu dia menos ciumento", declarou Samuel Sant'anna ao enviar áudios através do perfil da amada.

O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou diversos comentários, incluindo o de Rafael Portugal, que se divertiu com a situação. "Não julgo! Se eu tivesse celular com 16 anos faria o mesmo", comentou o humorista em uma página no Instagram.

A brincadeira de Portugal não passou despercebida e Dj Buarque, ex-namorado de Bia Miranda, respondeu a piada. "Qual é, Rafa (risos). Inclusive, saudades da sua peça, fenômeno", escreveu o músico. Quem não gostou nada da brincadeira foi a influenciadora, que fez questão de criticar a situação.

"Cada uma, minhas costas já estão doendo de tanta gente em cima, já coloquei 1 pra Fazenda e o outro para reality, já fiz a mídia de um, e agora outro querendo surfar (risos), ai minhas costas", publicou a neta de Gretchen em seu X. "Preguiça", acrescentou ela.

Quem é o 'marido' de Bia Miranda? Conheça Samuel Sant’anna

No último domingo, 25, o influenciador digital Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, surpreendeu ao anunciar que está em um relacionamento sério com a influenciadora Bia Miranda. Além de oficializar o romance em suas redes sociais após rumores, ele também atualizou seu status para "casado" no Facebook.

Bia Miranda, que havia terminado seu relacionamento com DJ Buarque há uma semana, também atualizou seu status para "casada" nas redes sociais. Vale destacar que ela e o influenciador passaram a ser vistos juntos com frequência e despertaram rumores na semana passada logo após o término; confira mais detalhes sobre o novo 'marido' da famosa!