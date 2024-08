DJ Buarque revela motivo do término com Bia Miranda: 'Acúmulo de coisas'

DJ Buarque abriu o jogo sobre o término do seu relacionamento com Bia Miranda e contou os motivos que levaram à separação

Recentemente, Bia Miranda e Buarque anunciaram o término do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2023 e são pais de Kaleb, de apenas dois meses.

O DJ participou do Link Podcast e contou que o término foi amigável e sem brigas. “Não houve um ponto crucial, tipo ‘não dá mais, eu não quero mais porque você fez isso ou aquilo’. Não, foi um acúmulo de coisas. São duas cabeças pensando de maneira diferente. A gente vai tentando ajustar as coisas, mas nem sempre dá certo", disse ele.

Em seguida, Buarque contou algumas situações que geravam divergências entre o casal. “Por exemplo… se ela gosta de dormir com a luz apagada, eu prefiro a luz acesa. Eu tiro o tênis na rua para não sujar a casa, mas ela entra com o tênis. São coisas pequenas, mas que vão se acumulando”.

Além disso, o famoso garantiu que ele e Bia seguem tendo uma relação amigável. "Graças a Deus, realizei meu sonho, que é o nosso filho. A gente conversou de boa. Ninguém gosta de uma separação, porque é algo triste, mas chegamos a um acordo para tentar respirar um pouco mais".

Buarque também relembrou a polêmica causada por Jenny Miranda, mãe de Bia, que chegou à casa do casal com a polícia. "De tempos em tempos, ela aparecia causando problemas na vida da Bia, e isso acabava afetando a mim, minha família e as pessoas ao nosso redor. Vai se tornando algo desgastante. Avisei a Bia que aquela pessoa iria tentar armar um barraco, como faz há mais de um ano. E então, cinco minutos depois, a portaria me ligou dizendo que havia uma viatura querendo falar comigo. Já sabia o que estava acontecendo, e dali começou o sensacionalismo de sempre. Estou tranquilo, não sou vítima de nada", concluiu o cantor.

Críticas

Bia Miranda deu uma alfinetada nos haters depois de receber uma série de críticas. A jovem, que acabou de sair de um relacionamento com DJ Buarque, pai de seu filho Kaleb, foi criticada depois de ser filmada em uma balada dançando e bebendo. Alguns internautas a detonaram por não estar junto do filho, que completou dois meses no início do mês.

No vídeo, publicado por Maya Massafera, internautas comentaram: "O bebê dela tem dois meses e ela está fora. Vive falando da mãe, mas é igual", disparou um usuário do Instagram, relembrando da relação conturbada entre Bia e Jenny Miranda. "Senti tristeza na Bia. Vai ficar em festas se embebedando agora?", disparou a outra.

Já no X (antigo Twitter), Bia foi direta e reta com a resposta aos haters: "O problema é que os outros vivem e não postam nada, escondem tudo. Já eu, não estou nem aí e posto mesmo", disparou ela.