Jennifer Lopez e Ben Affleck não se falam mais e vem dificultando divórcio

Fonte próxima às celebridades revelou bastidores sobre o desenrolar do término; Jennifer Lopez e Ben Affleck não se falam mais pelo telefone

Parece que o relacionamento de Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck chegou mesmo ao fim e não nos bons termos, isso porque o ex-casal não estão mais se falando. O site TMZ publicou uma reportagem expondo o rompimento definitivo do casal e explicando como a falta de diálogo entre os dois acaba atrasando ainda mais o processo de divórcio.

Os primeiros boatos em torno de um possível término tiveram início no último mês de maio e recentemente, as estrelas colocaram à venda a casa comprada por eles em 2023 e o ator comprou uma nova mansão em Los Angeles.

A imprensa internacional explica que o término já aconteceu e os dois estão estabelecendo os termos do divórcio. No entanto, o fato deles não estarem mais se falando acaba dificultando o desenrolar do processo.

“Eles não se falam mais - seja pessoalmente ou por telefone - e isso atrasa o divórcio”, relatou oTMZ. “A relação fria entre os dois é o que impede que seja um divórcio rápido. Fomos informados que eles têm um acordo pré-nupcial e o único bem que precisam dividir é a mansão em Beverly Hills, que já está no mercado”.

O mesmo site também diz que, como os termos do acordo pré-nupcial estão bem definidos, o ator e a cantora ainda não contrataram advogados, deixando os acertos da separação por parte de seus empresários pessoais.

“Eles vão eventualmente acabar contratando advogados, fomos informados que os documentos serão apresentados [à Justiça dos EUA] quando eles chegarem a um acordo. Eles vão requerer o divórcio, o juiz vai assinar e ponto final”. Porém, a fonte fez questão de ressaltar: “Até que o Ben e a Jen voltem a conversar, as coisas vão seguir caminhando em passos de lesmas”.

Festa de aniversário

Jennifer Lopez celebrou seu aniversário de 55 anos com uma festa luxuosa. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um álbum de fotos e vídeos da celebração e encantou os seguidores com os detalhes do evento. No entanto, a ausência de Ben Affleck não passou despercebida, alimentando ainda mais os rumores de divórcio.

Em seu perfil no Instagram, JLo compartilhou um álbum de registros da celebração, que teve como tema a série de livros e também de televisão Bridgerton. Por isso, toda a festa foi inspirada na realeza. Claro que a cantora não economizou nos detalhes para recriar a era da regência britânica e organizou um verdadeiro baile luxuoso.