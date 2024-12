Presidente Lula passa por cirurgia de emergência após hemorragia no cérebro

Após sentir dor de cabeça e procurar atendimento, presidente Lula foi transferido para hospital em São Paulo e passou por cirurgia de emergência

O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 10, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências", anunciaram na rede social do presidente.

Veja a nota completa sobre o presidente Lula:

Médico alerta possíveis complicações para Lula após queda

Luiz Inácio Lula da Silva (79), mais conhecido como Lula, sofreu um acidente doméstico no início de outubro e acabou batendo a cabeça. A queda do presidente acende um alerta para as possíveis complicações que a situação pode trazer.

Segundo o médico reumatologista Fabio Jennings, foi de extrema importância que Lula ficasse sob observação especializada após ter sofrido a queda em casa . O político chegou a cancelar compromissos, já que teve sangramentos pequenos no crânio.

"No caso do presidente, ele teve trauma na região do pescoço e o impacto levou a sangramentos pequenos dentro do crânio. Nesses casos, deve-se deixar em observação porque esses sangramentos podem aumentar com o passar dos dias", explica, em entrevista à CARAS Brasil.

Além disso, o especialista afirma que é possível que aconteçam outras complicações, especialmente quando pessoas já com a idade avançada passam por quedas. Segundo Jennings, isso pode apresentar alguns riscos.

"Traumatismos cranianos e cervicais com a possibilidade de lesão da medula vertebral ou do encéfalo e de sangramentos intracranianos; fraturas graves como de fêmur e de coluna que determinam um aumento do risco de mortalidade de idosos; traumas abdominais e torácicos afetando órgãos internos; e ferimentos corto-contusos levando a hemorragias", acrescenta.