Jair Bolsonaro surpreende ao dedicar primeiro pedaço do bolo de aniversário: 'Conforto'

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro completou 71 anos e foi surpreendido por um bolo especial. Saiba para quem foi o primeiro pedaço

O ex-presidente do BrasilJair Bolsonaro completou 71 anos na última sexta-feira, 21, e comemorou ao lado do filho, Flávio Bolsonaro, e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Em uma live para celebrar a data especial, ele surpreendeu ao dedicar o primeiro pedaço de bolo para o seu advogado, Paulo Cunha Bueno, que o representa no processo que investiga a suposta tentativa de golpe em 2022-2023.

Após pouco mais de uma hora de transmissão, o bolo foi levado por Michelle até a mesa onde Bolsonaro, o filho e o advogado estavam sentados. E ela fez questão de dar um beijo no marido. "Peço a Deus que abençoe sua vida com saúde, discernimento e sabedoria. Profetizo novidades de vida para você neste novo ciclo: justiça e restituição. Nossa família te ama muito e o provo brasileiro de bem te ama muito. Seguiremos sempre ao seu lado", falou.

Em seguida, Bolsonaro cortou o bolo e dedicou o primeiro pedaço ao advogado. "Vai ser para a pessoa que me trouxe conforto, nunca esperava estar numa situação dessa. Então me trouxe conforto, como amigo. Sem discutir qualquer outra coisa, ficou do meu lado", falou Bolsonaro. "Que homenagem. Obrigado pela consideração e pela amizade", retrucou Paulo.

Look de Michelle Bolsonaro para a posse de Trump divide opiniões na web

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, compareceu neste domingo, 19, ao baile de gala de Donald Trump nos Estados Unidos. A famosa estava acompanhada de Eduardo Bolsonaro que, em termos polítcos, representou o ex-presidente na ocasião após ter seu passaporte retido no Brasil. Apesar da ausência do marido, Michelle chamou a atenção pelo look escolhido para a ocasião e dividiu opiniões na web.

A famosa optou por um vestido de veludo verde esmeralda, no estilo ombro a ombro, de manga cumprida, joias discretas com pontos de luz e uma maquiagem neutra. A produção é assinada por Agustin Fernandez, que publicou o resultado em seu perfil no Instagram e elogiou Michelle na legenda: "Esbanje beleza, deslumbre elegância. Com vocês, Lady M", escreveu. Veja a repercussão do look dela!

