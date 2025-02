Jojo Todynho recebe a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em seu aniversário

Jojo Todynho surge sorridente ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em festa e também recebe ligação de Jair Bolsonaro

A cantora Jojo Todynho realizou uma festa de aniversário na noite de terça-feira, 11, para celebrar a chegada dos seus 28 anos de vida. Entre os convidados do evento, ela recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é sua amiga.

As duas posaram juntas para fotos no evento e Michelle ficou no evento até o final da festa de madrugada. Além disso, Jojo ainda recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de parabenizá-la durante a celebração.

Nas redes sociais, Michelle ainda fez uma homenagem para Jojo nos stories. “Hoje é seu dia! Que ele seja repleto de alegria, bênçãos e momentos especiais. Parabéns, princesa! Que Deus ilumine seus caminhos e te faça prosperar sempre”, afirmou.

Michelle Bolsonaro e Jojo Todynho

Jair Bolsonaro e Jojo Todynho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agustin Fernandez (@agustinofficial)

Leia também: Jojo Todynho faz reflexão pré aniversário: 'Melhor fase'

Jojo Todynho faz reflexão sobre relações amorosas na atualidade

Recentemente, Jojo Todynho fez uma reflexão sobre as relações amorosas na atualidade."Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando 'não a monogamia'. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso para cá, não", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que considera relações com três pessoas um tipo de traição. "Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstruído, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história para cá, não. História de ménage... é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", concluiu.