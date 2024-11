Isabel Veloso faz retrospectiva de 2024: 'Milagre da vida'

Isabel Veloso usou as suas redes sociais para fazer uma retrospectiva de 2024 e relembrou alguns momentos marcantes do seu ano

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus seguidores. A influenciadora foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin no início deste ano e recebeu uma estimativa de seis meses de vida, porém o tratamento retardou a progressão da doença. Atualmente, a famosa está à espera de seu primeiro filho, que se chamará Arthur e é fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

Em sua conta no Instagram, Isabel publicou uma série de fotos e relembrou alguns dos momentos mais marcantes de 2024.

"Como vou ficar triste se esse ano eu vi meu cabelo crescer depois de parar a quimioterapia, pude experimentar um pouco da sonhada faculdade, descobri o que era o amor, superei uma expectativa médica, aprendi a reconhecer a minha força, consegui sobreviver depois de ficar dopada de medicações em altas doses para dor, conheci os cuidados paliativos e pude finalmente ter qualidade de vida, fiquei noiva, casei com o amor da minha vida, tive meu casamento dos sonhos, fui no jogo do meu time pela primeira vez, descobri que estava grávida depois de ter ficado infértil por conta dos tratamentos, voltei a fazer os tratamentos para ver meu filho crescer, voltei a sentir vontade de estar viva", disse ela.

Na legenda, ela completou: "Eu vivo o milagre da vida, todos e todos os dias".

Efeitos da quimioterapia

Em seu Instagram Stories, ela comentou um pouco sobre os efeitos do tratamento. "Ontem fiquei sumida porque não estava bem. Para piorar, bateram no nosso carro. Eu fiz químio segunda-feira passada, e meu nervo inflamou. Está doendo o meu braço inteiro, estava ficando maluca de tanta dor. Não posso tomar nada, somente paracetamol. Passei pomada e fiz massagem. Arthur ainda está dentro do forninho, mas a mamãe está acabada. O bebê está ótimo, mas a mãe...", disse ela.

