Isabel Veloso conta que foi surpreendida com demissão após expor câncer

Nesta quarta-feira, 13, a influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para abrir uma caixinha de perguntas e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores. Ao ser questionada se já trabalhou como CLT antes da gestação, ela contou que foi demitida após revelar seu diagnóstico de câncer.

"Eu trabalhei por dois dias em uma farmácia", começou ela. "No segundo dia eu relatei que tinha câncer e que não tinha cura (foi logo quando eu soube do meu diagnóstico esse ano). Me mandaram embora... insinuando que uma pessoa assim não daria lucro. Acontece", completou Isabel.

Vale lembrar que Isabel Veloso retomou as sessões de quimioterapia recentemente. Grávida de Arthur, fruto de seu casamento com Lucas Borbas, ela luta contra um Linfoma de Hodgkin e descobriu que o tumor voltou a crescer.

Story de Isabel Veloso - Foto: Reprodução / Instagram

Marido de Isabel Veloso mostra rosto do filho em ultrassom

Recentemente, o marido dela, Lucas Borbas, compartilhou em sua conta no Instagram uma imagem do ultrassom, onde é possível ver o rostinho do bebê. Na legenda, ele escreveu uma carta aberta. "Quem diria, filho… Depois de tudo o que eu e sua mamãe passamos, ver você com saúde e cheio de vida nos traz uma alegria imensa. Confesso que sinto um frio na barriga ao pensar que você está quase chegando, mas, ao mesmo tempo, um amor incondicional toma conta de mim. Não vejo a hora de ter você nos braços", começou ele.

Em seguida, Lucas ressaltou a ansiedade pelo nascimento do filho. "Obrigado por ser tão corajoso — você puxou isso da sua mãe! Obrigado por nos ensinar, antes mesmo de nascer, o valor da esperança e da força. Saiba que estamos aqui, ansiosos pela sua chegada, prontos para te encher de amor e fazer do seu mundo um lugar seguro e cheio de alegria", concluiu.

