Grávida, Isabel Veloso se declara para o filho durante quimioterapia: ‘Por você’

Nesta sexta-feira, 25, Isabel Velosopassou por mais uma sessão de quimioterapia e compartilhou detalhes sobre o tratamento durante a gestação do seu primeiro filho, Arthur, fruto de seu casamento com Lucas Borbas. Em suas redes sociais, a influenciadora digital apareceu no hospital e aproveitou para se declarar ao herdeiro.

Nos stories do Instagram, Isabel compartilhou um vídeo deitada no leito hospitalar e contou que estava sendo preparada para mais uma sessão de tratamento com os medicamentos: "Já entrei aqui na quimio, estou fazendo o prepara com o antialérgico, depois vou fazer com o [remédio] de náusea e já vou fazer a quimio também", afirmou.

Na sequência, Isabel compartilhou um clique em que aparece com a mão na barriga com alguns acessos, segurando o primogênito, e fez uma declaração tocante ao filho: "Tudo por você, filho", disse ela. Vale lembrar que recentemente, a influenciadora, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, descobriu que o tumor voltou a crescer.

Por isso, Isabel está passando por novas sessões de tratamento, mesmo durante a gravidez, que aconteceu enquanto o tumor estava estável. Ela havia superado as estimativas médicas, que indicavam que viveria apenas seis meses por causa da doença, quando decidiu se subir ao altar e oficalizar a união, além de engravidar de Lucas.

"No início existia uma menina que desistiu do tratamento por não existir possibilidade de cura. Onde não gostaria de passar mais tempo viva pelo tratamento ser um processo doloroso, pela quimioterapia esgotar e cansar, e por tantas outras coisas. E jamais iria imaginar que apenas um fato faria eu mudar totalmente minha percepção", disse.

Isabel afirmou que não coloca a responsabilidade da cura no filho, mas que se esforça ainda mais para viver ao lado dele após a retomada da doença: “Você percebe que todo esforço está valendo a pena por cada batida de um coraçãozinho que você escuta em uma ultrassom. Percebe que vale a pena por cada chutinho que você sente”, contou.

"Reconheço que será um esforço muito maior daquilo que imagino, mas ressalto que a maternidade foi a coisa mais bonita que apareceu na minha vida. Ser mãe me fez perceber que eu lutaria pela vida do meu filho até o ponto que custasse a minha. Realmente, a maternidade é um presente Divino", Isabel falou sobre o tratamento e a chegada de Arthur.

Médico relata riscos que Isabel Veloso corre com crescimento do tumor:

Atualmente, Isabel Veloso está grávida de Arthur, seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas, e descobriu que o tumor apresentou um aumento de tamanho. O ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Luiz Fernando Pina conversou com o Portal Leo Dias e comentou sobre os riscos que a influenciadora digital corre.

