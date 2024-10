Isa Ranieri acumula presentes de grife após reatar com Everton Cebolinha

Após reatar o casamento, Isa Ranieri celebra o novo recomeço e exibe presentes luxuosos que ganhou do marido, Everton Cebolinha

Na última segunda-feira, 29, Isa Ranieri confirmou que está vivendo um novo capítulo em seu casamento com Everton Cebolinha. Após revelar que decidiu reatar o relacionamento com o jogador de futebol, a influenciadora digital mostrou que o casal deu uma passada no shopping para comemorar e ela acumulou presentes de grife do marido.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isa compartilhou que tomou um verdadeiro “banho de loja” durante a visita às lojas com o marido. Após ser fotografada por paparazzis carregando uma sacola da grife italiana Prada ao lado do atacante, ela revelou que esse não foi o único mimo que recebeu e exibiu outros presentes recebidos do jogador de futebol.

Além de duas sacolas da Prada, a influenciadora digital também comprou outros seis itens da marca francesa Louis Vuitton, e um buquê de rosas vermelhas. Na legenda, ela ironizou os comentários sobre suas ‘comprinhas’ com o marido: “Não foi só uma sacolinha, como falaram. Bom dia a todos”, ela falou depois de receber os mimos.

Vale destacar que Everton e Isa confirmaram a reconciliação no último domingo, 27. Em suas redes sociais, o atacante compartilhou uma surpresa romântica que preparou para a amada. No vídeo compartilhado pelo jogador, ele exibe uma decoração romântica, com rosas vermelhas e uma joia especial, além de um letreiro que diz: "Eu te amo".

O anúncio do fim do casamento:

Isa Ranieri anunciou o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha no dia 09 de outubro. No Instagram, ela compartilhou um texto falando sobre separação e destacou que, embora ainda haja amor, só ele não é suficiente para sustentar o matrimônio. Os dois estão juntos há oito anos e têm três filhos: Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1.

Logo após o anúncio, surgiram especulações sobre uma suposta traição dele com uma influenciadora. No entanto, Isa Ranieri se pronunciou sobre os boatos e ela garantiu que a relação tinha chegado ao fim por outro motivo: "Fui eu que acabei meu casamento, eu que não quis mais. Eu tive meus motivos, ele teve os dele, e em conjunto a gente quis isso”, disse.

