Everton Cebolinha se pronuncia sobre boatos de traição após fim do casamento

Jogador Everton Cebolinha se pronunciou em suas redes sociais sobre os boatos de traição após o término do seu casamento de oito anos com Isa Ranieri

Recentemente, Isa Ranieri anunciouo fim do seu casamento de oito anos com Everton Cebolinha. O casal tem três filhos: Sofia, de seis anos, Pedro, de cinco, e Luca, de um.

Surgiram alguns boatos sobre uma possível traição por parte do jogador e ele fez questão de se pronunciar em seu Instagram Stories.

"Galera, passando para comunicar que os fatos que estão sendo vinculados ao término do meu casamento são mentirosos. Devido ao fato já ter se tornado público, venho esclarecer que a separação conjugal ocorreu devido a motivos pessoais, preservando nosso bem maior, que são nossos três filhos e não por qualquer envolvimento de minha parte com qualquer outra pessoa. Os trâmites judiciais estão sendo providenciados junto aos advogados contratados pelas partes", escreveu ele.

Separação

A influenciadora Isa Ranieri anunciou o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha. Na quarta-feira, 9, ela compartilhou um texto falando sobre separação e destacou que, embora ainda haja amor, só ele não é suficiente para sustentar o matrimônio. Os dois ficaram juntos por oito anos e têm três filhos: Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1.

"Em 8 anos de história, mergulhamos fundo e intensamente em tudo que construímos. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos, e fomos por muito tempo felizes, em Deus. Em todo esse tempo, fui a melhor que pude. Orei, entreguei, dei a minha vida, meu tempo e toda minha saúde emocional pela nossa família", iniciou ela.

Em seguida, ressaltou que as brigas entre casais são comuns, mas é preciso reconhecer os limites. "Nenhum casal é perfeito, e pasmem: todos passam por crises, isso é um fato. No entanto, da mesma forma que amor não falta, só amor não basta. Saber os nossos limites e com maturidade escolhermos a paz é fundamental para qualquer relacionamento, seja familiar, amoroso ou até uma amizade", enfatizou.

Isa disse que não queria expor o término. "Queria apenas seguir a minha vida e pronto. Infelizmente isso não é possível pelo mundo midiático que nos rodeia e vive de suposições e ideias que nem sei de onde tiram. E claro, também em consideração a todas as pessoas que nos rodeiam, seguem e torcem tanto pela gente. Quem nos conhece de verdade sabe do nosso caráter, humildade e o amor que temos pelo elo que construímos", acrescentou.

"Nada nesta vida acontece por acaso, e sei que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu creio que Ele continua e sempre esteve aqui, independentemente das circunstâncias. E com a paz que excede todo entendimento, decidimos seguir caminhos diferentes e pôr um ponto final. Por favor, peço respeito por nós dois, pela nossa família e principalmente pelos nossos filhos, que serão para sempre o nosso maior, melhor e mais precioso vínculo", finalizou.