Everton Cebolinha reata casamento com Isa Ranieri: 'Oi, balde!'

O jogador de futebol Everton Cebolinha reatou o casamento com a influenciadora Isa Ranieri após especulações sobre uma suposta traição dele. Neste domingo, 27, o atacante compartilhou uma surpresa romântica que preparou para a amada.

O vídeo compartilhado mostra uma decoração romântica, com rosas vermelhas e uma joia especial. Além de um letreiro que diz: "Eu te amo". Na legenda, ele escreveu: "Recomeços". já Isa Ranieri compartilhou imagens da surpesa romântica e escreveu: "Oi, balde!"

E os internautas se mostraram contentes com a novidade. "O amor venceu! Feliz por vcs seus lindos", disse uma."Deus é especialista em recomeços, amo e admiro muito vocês!!! Deus abençoe e proteja a união de vocês para sempre!", comentou outra.

"O amor de vocês tem muita força. Tudo acontece no tempo certo, porque é assim que Deus nos ensina a ter paciência e fé. Desse mundo não levamos nada, só deixamos histórias. Um dia, isso tudo acaba e a gente vai embora, mas a vida com Deus é eterna e jamais se apaga. Com Fé e amor, seguimos sempre", opinou uma terceira.

Veja o momento:

O anúncio do fim do casamento

A influenciadora Isa Ranieri anunciou o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha no dia 09 de outubro. No Instagram, ela compartilhou um texto falando sobre separação e destacou que, embora ainda haja amor, só ele não é suficiente para sustentar o matrimônio. Os dois estão juntos por oito anos e têm três filhos: Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1.

Logo após os anúncio, surgiram especulações sobre uma suposta traição dele com uma influenciadora. E Isa Ranieri se pronunciou sobre os boatos e ela garantiu que a relação tinha chegado ao fim por outro motivo.