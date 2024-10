Ex de Everton Cebolinha se manifesta sobre boatos de traição após divórcio

Após anunciar o fim de seu casamento com Everton Cebolinha, Isa Ranieri falou sobre os boatos sobre uma possível traição por parte do craque

Uma semana após anunciar o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha, a influenciadoraIsa Ranieri decidiu usar as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para se pronunciar sobre os boatos sobre uma possível traição por parte do craque. Nos stories do Instagram, ela garantiu que a relação chegou ao fim por outro motivo.

"Fui eu que acabei meu casamento, eu que não quis mais. Eu tive meus motivos, ele teve os dele, e em conjunto a gente quis isso. Até então, nosso casamento não terminou por traição. Se teve algo antes do nosso término, eu não sei e nunca vou saber porque não foi por isso que a gente decidiu se divorciar, mas por um conjunto de coisas.e Nunca fui mulher de ficar olhando WhatsApp e Instagram, até porque tenho muito o que fazer. Tenho três filhos", disse ela.

Em seguida, lamentou: "Ele teve atitudes que condizem à vida dele, com o que acha certo. Mas quando se trata de uma exposição de uma família, de crianças, algumas pessoas precisam ter responsabilidade. Certas coisas precisam ser vividas entre duas pessoas, e outras não precisam saber, a não ser que, claro, queira alguma coisa, que tenha algum tipo de interesse", ironizou.

Recentemente, o jogador também falou sobre o assunto e negou a traição. "Venho esclarecer que a separação conjugal ocorreu devido a motivos pessoais, preservando nosso bem maior, que são nossos três filhos e não por qualquer envolvimento de minha parte com qualquer outra pessoa", disse.

O anúncio do fim do casamento

A influenciadora Isa Ranierianunciou o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha na última quarta-feira, 9. No Instagram, ela compartilhou um texto falando sobre separação e destacou que, embora ainda haja amor, só ele não é suficiente para sustentar o matrimônio. Os dois ficaram juntos por oito anos e têm três filhos: Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1.

Veja a publicação: