Ingrid Guimarães é confundida com atriz internacional e celebra. Saiba qual!

Em suas redes sociais, Ingrid Guimarães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a atriz se divertiu ao contar em seu Instagram Stories que foi confundida com ninguém mais ninguém menos do que Julia Roberts no aeroporto de Paris, na França.

"A coisa mais maravilhosa que aconteceu hoje... Eu estou no aeroporto de Paris. Veio uma mulher falar para mim que a filha dela virou para ela e falou: 'Mãe, a mulher da foto está aqui'. Sabe qual é a foto?", disse Ingrid, antes de mostrar uma publicidade de perfume com a atriz internacional. "Julia Roberts. Respeita a minha história", brincou ela.

Julia Roberts já atuou em diversos filmes famosos como Uma Linda Mulher, Noiva Em Fuga, Extraordinário, Ingresso Para o Paraíso, entre muitos outros.

Ingrid Guimarães diz ter sido confundida com Julia Roberts: "Respeita" pic.twitter.com/nh6wT7RRMW — Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) January 28, 2025

Homenagem

Ingrid Guimarães usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Sua mãe, dona Sonia Angel, completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de homenageá-la.

Em sue perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou alguns registros em que aparece se divertindo com a aniversariante durante um passeio de barco e também no mar. Ingrid também mostrou o bolo que a mãe ganhou para celebrar o novo ciclo.

Já na legenda, a atriz rasgou elogios e a homenageou. "Hoje é o dia da minha mãe. Ela é uma daquelas pessoas que por onde passa toma conta do ambiente. É dela que vem esse talento para ser feliz que todas herdamos. Mamãe ama a vida e luta com todas as limitações do tempo com coragem e independência. E o dia dela foi assim . Como ela gosta: com música, família em volta, caipirinha de seriguela e risadas. Viva, Sonia Agel", escreveu.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, muitas felicidades e saúde para dona Sonia", comentou uma fã.

