Ingrid Guimarães comemora o aniversário da mãe com bela homenagem

A atriz Ingrid Guimarães compartilhou alguns cliques ao lado da mãe, dona Sonia Angel, e prestou uma homenagem especial de aniversário

Ingrid Guimarães usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Sua mãe, dona Sonia Angel, completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de homenageá-la.

Em sue perfil oficial no Instagram, a famosa compartilhou alguns registros em que aparece se divertindo com a aniversariante durante um passeio de barco e também no mar. Ingrid também mostrou o bolo que a mãe ganhou para celebrar o novo ciclo.

Já na legenda, a atriz escreveu rasgou elogios e a homenageou. "Hoje é o dia da minha mãe. Ela é uma daquelas pessoas que por onde passa toma conta do ambiente. E dela que vem esse talento pra ser feliz que todas herdamos. Mamãe ama a vida e luta com todas as limitações do tempo com coragem e independência. E o dia dela foi assim . Como ela gosta: com música, família em volta, caipirinha de seriguela e risadas. Viva, Sonia Agel", escreveu.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Amo Soninha! Viva ela!", disse a atriz Taís Araújo. "Parabéns, Sonia querida. Muita saúde e amor pra você", falou a atriz Mônica Martelli. "Parabéns! Saúde pra ela. Amém", desejou a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Parabéns, muitas felicidades e saúde para dona Sonia", comentou uma fã.

Em suas redes sociais, Ingrid Guimarães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Recentemente, a atriz surgiu com um look poderosíssimo.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou algumas fotos em que aparece com um vestido preta de renda todo vazado. A famosa ainda dispensou o uso do sutiã. "Porque hoje é sexta né", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. Confira!

