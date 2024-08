Indireta? Bruna Louise reage após declaração polêmica de Kéfera

Livramento? A humorista Bruna Louise fez uma publicação enigmática após Kéfera revelar o motivo do afastamento entre as duas

O nome da humorista Bruna Louise está entre os assuntos mais comentados da web desde a noite de segunda-feira, 19. Isso porque a atriz e youtuber Kéfera Buchmann falou abertamente sobre o fim da amizade entre as duas no 'De Frente com Blogueirinha'.

O assunto veio à tona após Kéfera se pronunciar a respeito do ocorrido no programa exibido no DiaTV. Na ocasião, a youtuber contou que Bruna Louise teria se apaixonado por ela à época e, por isso, o afastamento aconteceu.

A humorista, por sua vez, chamou atenção nesta terça-feira, 20, após uma publicação enigmática nas redes sociais. Em seu Instagram oficial, Bruna compartilhou um vídeo do momento icônico em que Blogueirinha pediu para Bruna Marquezine citar um livramento em sua vida.

Após a pergunta da apresentadora, Bruna Louise incluiu o trecho de outro vídeo onde aparece dando risada, assim como Marquezine reagiu à época. Apesar de não ter mencionado nomes ou até mesmo a declaração polêmica de Kéfera, internautas acreditam que o post seja uma indireta à ex-amiga.

A declaração de Kéfera sobre Bruna Louise

Para quem não sabe, Kéfera e Bruna possuíam uma grande amizade no passado. Nos últimos anos, no entanto, as duas acabaram se afastando. O ocorrido, até então pouco falado pelas famosas, sempre gerou curiosidade no público que as acompanhavam.

Apesar do fim da amizade ter acontecido há algum tempo, elas nunca revelaram publicamente o verdadeiro motivo do ocorrido. O assunto veio à tona novamente na noite de segunda-feira, 19, quando Kéfera se pronunciou sobre o assunto.

Questionada por Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, sobre o fim da relação entre as duas, a atriz contou que Bruna Louise teria se apaixonado por ela à época e, por isso, o afastamento aconteceu.

"Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", declarou a famosa. "Ela estava apaixonada por você?", perguntou Blogueirinha. "Foi o que estava na DM [mensagem direta], mais ou menos o assunto", respondeu Kéfera Buchmann, sem entrar em mais detalhes.