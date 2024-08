Kéfera choca ao revelar motivo do fim de longa amizade com Bruna Louise

O que rolou? A youtuber Kéfera abriu o jogo e revelou o motivo do afastamento entre ela e Bruna Louise, de quem foi amiga há muitos anos

A atriz e youtuber Kéfera Buchmann surpreendeu os internautas com algumas revelações envolvendo sua vida pessoal. Durante participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', a famosa abriu o jogo e falou abertamente sobre o fim da amizade com a humorista Bruna Louise.

Para quem não sabe, as duas possuíam uma grande amizade no passado. A aproximação, no entanto, não durou por muito tempo, fazendo com que Kéfera e Bruna acabassem se afastando.

Apesar do fim da amizade ter acontecido há algum tempo, elas nunca revelaram publicamente o verdadeiro motivo do ocorrido. O assunto veio à tona novamente na noite de segunda-feira, 19, quando Kéfera se pronunciou sobre o assunto.

Questionada por Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, sobre o fim da relação entre as duas, a atriz contou que Bruna Louise teria se apaixonado por ela à época e, por isso, o afastamento aconteceu.

"Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", declarou a famosa. "Ela estava apaixonada por você?", perguntou Blogueirinha. "Foi o que estava na DM [mensagem direta], mais ou menos o assunto", respondeu Kéfera Buchmann, sem entrar em mais detalhes.

Kéfera desabafa sobre saúde mental

Em abril deste ano, a influenciadora digital e atriz Kéfera caiu no choro ao falar sobre a nova fase de sua vida. Logo após sair de uma entrevista, a famosa apareceu emocionada em suas redes sociais e desabafou sobre sua saúde mental com seus seguidores.

Nos stories de seu Instagram, a artista celebrou a melhora com a saúde mental. "Tô emocionada. Acabei de dar uma entrevista, muito legal, abri muito meu coração. É tão gostoso, finalmente, estar tão bem. Eu tenho escutado muito vocês falando assim: 'Nossa dá para sentir que tua energia tá boa, que você tá bem'. Então acho que esse storie é mais para eu agradecer vocês e falar que se você está passando por uma fase difícil, essa fase vai passar", iniciou Kéfera.

A youtuber ainda relembrou sobre os momentos sombrios em sua vida e ainda citou mensagens que recebe diariamente de seus seguidores; confira mais detalhes!