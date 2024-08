Hotel que Bruna Marquezine e João Guilherme se hospedaram tem diária de até R$ 35 mil

Na capital italiana, Bruna e João Guilherme estão passando dias no Hotel Eden, um ‘santuário repleto de confortos modernos e design luxuoso’

Enquanto viajam pela Itália, Bruna Marquezine e João Guilherme ficaram hospedados em um luxuoso hotel na capital do país, Roma, com diárias para casal que podem chegar a cerca de R$ 35 mil. Após meses de rumores sobre um possível relacionamento, os atores assumiram o romance no último fim de semana, no aniversário da atriz.

As estrelas se hospedaram no Hotel Eden, fundado em 1889 e que se descreve como “um santuário repleto de confortos modernos e design luxuoso” e um “oásis na cidade”, após ser completamente restaurado em 2017. Um dos tipos de acomodação do lugar e a Grande Bellezza Suite, que tem preços que podem chegar a mais de R$ 35 mil para duas pessoas.

O Grande Bellezza oferece um espaço de 100 m² aos hóspedes com varandas com vista panorâmica para a capital italiana, com pontos turísticos para o Vaticano, por exemplo. A suíte conta com três camas: uma king e duas de solteiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Eden, Rome (@hoteledenrome)

“A essência da vida autêntica romana, localizada no quinto andar com varandas Juliet e um guarda-roupa perfeito para os amantes de compras. Desfrute do espaço abundante, tranquilidade e puro conforto sem adulteração”, descreve o hotel sobre o luxuoso quarto.

O hotel ainda conta com quatro espaços entre restaurantes e bares: La Terrazza, Il Giardino Ristorante, Il Giardino Bar e La Libreria. O almoço em um deles é R$ 1.300. “Nos anos 1960, nosso bar foi transferido para o terraço, para aproveitar ao máximo as vistas magníficas da cidade”, diz o hotel sobre outro espaço do lugar. “Foi durante os anos 1970 que construímos e abrimos nosso restaurante no último andar, para que mais hóspedes pudessem desfrutar da vista. Tem sido um lugar popular para jantar desde então”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Eden, Rome (@hoteledenrome)

João Guilherme e Bruna Marquezine curtem passeio de iate na Itália

Na última terça-feira, 06, ele publicou fotos em seu Instagram mostrando alguns momentos na praia. O casal curtiu um dia de sol em Sardenha, ilha italiana localizada no Mar Mediterrâneo, e compartilharam registros fofíssimos nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor Leonardo surgiu na companhia da atriz em um iate. Apesar do clique não mostrar o rosto de Bruna, os seguidores e fãs do casal logo notaram que se tratava da artista. "Estado de espírito do verão", legendou ele.