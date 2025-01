Há 32 dias internada, Preta Gil ganha visita do filho e da neta no hospital

Após parabenizar Francisco Gil pelo aniversário, a cantora Preta Gil recebe visita do primogênito e da neta, Sol de Maria, nesta terça-feira, 21

A cantora Preta Gil, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu, na tarde desta terça-feira, 21, a visita do filho, Francisco Gil, e da neta, Sol de Maria em seu quarto. O primogênito da artista publicou uma imagem ao lado da filha no elevador do hospital para ilustrar a ocasião.

"Minha companheirinha", escreveu nos story compartilhado em seu perfil no Instagram. Sol de Maria está com 9 anos.

Homenagem de aniversário

Nesta segunda-feira, 20, Francisco Gil, fruto do relacionamento da artista com o ator Otávio Muller, completou 30 anos. Mesmo do hospital, a mãe do artista publicou uma mensagem homenageando o filho. “Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais”, escreveu na legenda da publicação.

E continuou: “Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor”. Confira!

Recuperação

Preta Gil completou 32 dias internada. Ela passou por uma cirurgia no dia 19 de dezembro, quando retirou tumores. Há dez dias, ela compartilhou detalhes sobre a recuperação.

"Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia, uma cirurgia muito, muito extensa, importante, e tem um pós-operatório muito difícil. Eu tô aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem, louca para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada longa pela frente, muita reabilitação, mas vai dar tudo certo. Tô aqui, firme e forte", disse ela no dia 10 de janeiro. Saiba detalhes!

Leia também: Psicóloga faz alerta e explica como psicológico de Preta Gil pode ser afetado: ‘Impacto’