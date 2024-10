Gretchen rebate críticas após afirmar que fará transplante capilar

Gretchen contou em suas redes sociais que passará por um transplante capilar em breve e fez questão de rebater algumas críticas sobre o assunto

Em suas redes sociais, Gretchensempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 31, a cantora fez uma live em sua conta no Instagram e contou que passará por um transplante capilar em breve.

A famosa optou pelo procedimento devido à alopecia progressiva, condição que causa queda dos fios. "Ele vai fazer o meu transplante capilar. Enquanto eu não faço, vou usar mega hair, lace, colado, do jeito que eu quiser. Eu não vou raspar definitivamente o meu cabelo. Eu estou com uma alopecia progressiva, sinal de que o cabelo vai cada vez mais cair. Se eu não fizer o transplante, não tem solução", disse ela.

Em seguida, Gretchen recebeu algumas críticas sobre a decisão e fez questão de rebater. "Qual o problema a pessoa não ter cabelo, ter alopecia? Escreveram que o cabelo não era meu. E daí? O que você tem a ver com isso? Minha alopecia é progressiva e vai cair tudo. Então, deixa eu usar o que eu quero. E não se importe, porque vai aparecer mesmo e eu estou muito tranquila com o meu visual. Vamos viver, gente", concluiu.

Desistência de A Fazenda

Pela primeira vez, a cantora Gretchen revelou o que a fez desistir de A Fazenda em 2012. Durante sua participação no De Frente com a Blogueirinha, ela explicou que entrou em desespero ao receber da família uma bandeira dos Estados Unidos como presente, uma referência à mudança de seu filho Gabriel para o país.

“Chegou no meio de A Fazenda, a gente recebia um presente de fora. Veio uma caixa com a bandeira dos Estados Unidos e eu falei: ‘pronto, aconteceu alguma coisa com meu filho. Tenho que sair daqui de qualquer jeito. Eu vou sair daqui, devem ter pego meu filho'”, recordou ela.

Contudo, a artista interpretou o recado errado. "Sabe qual era o recado? Mãe, está tudo bem", continuou contando. "Mas eu imaginei isso", retrucou a Blogueirinha. "Essa é a cabeça do jovem, né. A cabeça da mãe pensa o quê? Eu entendi que meu filho tinha dito: 'f*deu tudo'’, enfatizou Gretchen.

Preocupada, ela não pensou duas vezes e abandonou a competição. “Por isso eu bati o sino. Agora estou contando a verdade no seu programa em primeira mão”, completou. Ela lembrou que, na época, Gabriel, que é cantor, ainda estava com visto de estudante. "Deixei tudo organizado para os três meses que eu ficaria em A Fazenda".

Contudo, ela logo viu que as coisas não estavam tão bem assim. “Eles [os filhos] gastaram todo o dinheiro que eu tinha deixado”, disse ela, que analisou a experiência: “Acho que tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Filho é filho”, concluiu.

