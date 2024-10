Gretchen compartilha reflexão após recado de Jenny Miranda: 'Oportunistas'

Indireta? Gretchen publicou uma mensagem sugestiva após Jenny Miranda rebater a declaração da cantora sobre não conhecê-la

O nome da cantora Gretchen ficou entre os assuntos mais comentados da web na madrugada desta terça-feira, 8, após sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', do DiaTV. Agora, a famosa usou as redes sociais para publicar uma reflexão.

"Estar plena e em paz consigo mesma. Esse é meu jeito de viver. E qualquer coisa fora disso, por exemplo, gente que só quer um motivo para cliques, está fora de tudo que tenho para minha vida. Ignorando sempre os oportunistas. Até porque, tem eu, acabou. Eu sou o evento. Pena de gente assim", escreveu Gretchen na legenda da postagem.

A mensagem sugestiva da cantora aconteceu logo após Jenny Miranda rebater sua declaração no programa 'De Frente com Blogueirinha'. Na ocasião, Gretchen disparou elogios à Bia Miranda e afirmou que não conhecia a mãe da jovem.

"A Bia não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito sofrida, e que sempre que eu posso, procuro dar minha assistência de carinho e psicológico, só para ela", declarou. "E a Jenny?", questionou Blogueirinha. "Não conheço. Quem é? Nunca ouvi falar", respondeu Gretchen.

Após a fala da famosa viralizar, Jenny Miranda rebateu Gretchen e lamentou a postura da cantora, destacando que "foi filha enquanto era lucrativo para ela". Além disso, a mãe de Bia ainda resgatou um vídeo antigo onde a famosa aparece a parabenizando por mais um aniversário.

"Em resposta à declaração de que essa senhora 'não me conhece', eu fui filha, sim, enquanto foi interessante e lucrativo para ela. Brincou com meus sentimentos por quase 17 anos. Quem viveu sabe. Covardia é o nome! Ainda bem que hoje sigo minha vida sem precisar de polêmicas e não bato palma para palhaços", declarou ela, por fim.

Entenda a relação entre Gretchen e Jenny Miranda

As polêmicas envolvendo Gretchen e Jenny Miranda continuam e, afinal, existe ou não um parentesco entre as duas? A resposta é não! Após Gretchen participar do programa De Frente com Blogueirinha, do DiaTV e afirmar não conhecer Jenny Miranda, os internautas reviveram a história entre as duas.

Apesar de já ter considerado Jenny sua filha e ter tido a intenção de adotá-la, o processo não teve êxito e as duas começaram a se ‘estranhar’ publicamente, cortando qualquer laço do passado; confira mais detalhes!