Jenny Miranda rebate Gretchen após cantora afirmar que não a conhece: 'Fui filha'

Após Gretchen afirmar que não conhece Jenny Miranda, a ex-participante de A Fazenda rompeu o silêncio e rebateu a declaração

A participação de Gretchen no programa 'De Frente com Blogueirinha', do DiaTV, viralizou nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 8. Isso porque, durante a entrevista da cantora com a personagem de Bruno Matos, ela afirmou não conhecer Jenny Miranda.

A declaração de Gretchen aconteceu após Blogueirinha perguntar com qual familiar a artista não se dava bem atualmente. A cantora, então, contou que convive em harmonia com todos os familiares, inclusive Bia Miranda, que não é neta biológica mas a considera como parente.

"A Bia não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito sofrida, e que sempre que eu posso, procuro dar minha assistência de carinho e psicológico, só para ela", declarou. "E a Jenny?", questionou Blogueirinha. "Não conheço. Quem é? Nunca ouvi falar", respondeu Gretchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Jenny Miranda, no entanto, fez questão de se pronunciar e rebateu a declaração polêmica da famosa. Nos comentários de uma página no Instagram, a ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, lamentou a fala de Gretchen no programa de Blogueirinha.

"Quando foi interessante para ela eu fui sim filha. Hoje é interessante que a Bia seja a neta. Brinca com os sentimentos de todos, adota e desadota conforme seus caprichos. Além disso, apoia as atitudes incorretas e imorais das pessoas, eu NÃO. Realmente, melhor não me conhecer mais mesmo", escreveu Jenny.

Por meio de seus stories no Instagram, a influenciadora digital ainda publicou um vídeo antigo onde Gretchen aparece a parabenizando por mais um ano de vida e lamentou novamente a declaração.

"Em resposta à declaração de que essa senhora 'não me conhece', eu fui filha, sim, enquanto foi interessante e lucrativo para ela. Brincou com meus sentimentos por quase 17 anos. Quem viveu sabe. Covardia é o nome! Ainda bem que hoje sigo minha vida sem precisar de polêmicas e não bato palma para palhaços", declarou ela, por fim.

Jenny Miranda rebate Gretchen - Reprodução/Instagram

Entenda o parentesco entre Bia Miranda e Gretchen

O nome de Bia Miranda ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias. A jovem ficou famosa após participar de 'A Fazenda 14', da Record TV. Na época, anunciada como neta de Gretchen, ela entrou primeiramente no Paiol e, por votação do público, conseguiu uma vaga no reality show rural.

Agora, com o nome de Bia em evidência novamente, internautas passaram a questionar qual o verdadeiro parentesco entre ela e Gretchen; confira detalhes!