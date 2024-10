Não é família? Entenda a relação entre Gretchen e Jenny Miranda

Após Gretchen deixar claro que não tem relação com Jenny Miranda, internautas revivem história entre as duas; entenda

As polêmicas envolvendo Gretchen e Jenny Miranda continuam e, afinal, existe ou não um parentesco entre as duas? A resposta é não! Após Gretchen participar do programa De Frente com Blogueirinha, do DiaTV e afirmar não conhecer Jenny Miranda, os internautas reviveram a história entre as duas.

Apesar de já ter considerado Jenny sua filha e ter tido a intenção de adotá-la, o processo não teve êxito e as duas começaram a se ‘estranhar’ publicamente, cortando qualquer laço do passado.

Tudo começou quando Jenny namorou Thammy, filho de Gretchen, em 2010, uma relação que durou apenas quatro meses, mas foi o suficiente para que a aproximação entre nora e sogra permanecesse mesmo após o término.

Gretchen passou a se referir à Jenny como “filha”, porém em uma live realizada em 2023, a cantora contou que o processo de adoção não foi para frente: “Ela [Jenny] disse que faz 17 anos que corre processo de adoção. Outra mentira. Eu entrei com esse processo de adoção em 2018. Não existem 17 anos de processo, existem quatro anos de processo. Nesse processo, a mãe dela disse que não iria abrir mão… Ela pediu dinheiro para abrir mão e como não quisemos dar, ela não abriu mão de ser a mãe da Jennifer.”, contou Gretchen na ocasião.

Ainda em 2023, a rainha do rebolado chegou até mesmo a emitir uma nota através de sua equipe jurídica na qual deixava claro que qualquer informação que vinculasse as duas como mãe e filha, seria tratada judicialmente: "Neste passo, serve a presente para notificar, ainda que indiretamente, toda a grande mídia, para que se abstenham de atrelar a imagem da Srª Jenifer Ferracini Vaz como "filha" ou "ex-filha" da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen), visto que ambas são pessoas públicas e a utilização de tais termos ou encargos podem gerar severos prejuízos à imagem de Gretchen e de sua real família.", dizia o comunicado.

Com a participação de Gretchen no De Frente com Blogueirinha, o público das rede sociais se divertiu com a declaração da cantora e questionou a situação de Jenny: "Gretchen dizendo que não sabe quem é Jenny Miranda, eu to rindo." escreveu um internauta no Bluesky. Já outro comentou no Instagram: "Engraçado que ninguém que já conviveu com a Jennifer gosta dela."