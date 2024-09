Grazi Massafera encanta ao mostrar registros do seu mês de agosto

Grazi Massafera usou as suas redes sociais para relembrar alguns registros marcantes do seu mês de agosto e dar as boas vindas para setembro

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 2, a atriz deu as boas vindas para o mês de setembro e relembrou diversos momentos marcantes do mês de agosto.

Entre os registros publicados no Instagram, Grazi surgiu exibindo o seu novo visual com o cabelo mais dourado, curtindo seus bichinhos de estimação, aproveitando a sua piscina e fazendo topless.

"Isso foi mês passado. Seja bem-vindo, setembro", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu milhares curtidas e comentários. "Maravilhosa demais", escreveu uma internauta. "Linda", elogiou outra. "Belíssima", escreveu uma terceira seguidora.

Faxina

Em seu Instagram Stories, a artista mostrou a casa com todas as roupas fora do armário e algumas coisas embaladas para doação. "Não estou de mudança. Isso é faxina", disse ela.

Em seguida, Grazi contou que gosta de fazer essa limpa pelo menos duas vezes por ano. "Sigo aqui na faxina. Eu comecei ontem e hoje ainda tem mais coisa para tirar. Gosto de fazer isso duas vezes no ano. Não sei nem porque eu eu estou mostrando. Ah, já sei. Estou mostrando porque às vezes as pessoas perguntam 'o que você gosta de fazer quando você está de férias?', acho isso aqui uma terapia", disse.

"Renova energia, você limpa os armários, faz faxina, limpa tudo, o guarda-roupa e ainda encaminha as coisas", acrescentou a famosa, que também aproveitou o momento para tirar alguns brinquedos que a filha Sofia, de 12 anos, não usa mais. A menina é fruto do antigo relacionamento de Grazi com Cauã Reymond.

O último trabalho de Grazi na TV foi uma participação na novela Travessia, da Rede Globo, em que ela interpretou Débora. Além disso, a atriz já está confirmada como a protagonista do remake de DonaBeja, que tem estreia prevista para 2025.