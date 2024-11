Megan Fox anuncia que está grávida de seu quarto filho

A atriz Megan Fox surpreendeu ao anunciar que está à espera de seu quarto filho, fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly

Nesta segunda-feira, 11, Megan Fox surpreendeu ao anunciar que está grávida de seu quarto filho, fruto do seu relacionamento com Machine Gun Kelly.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que já mostra a barriguinha saliente e também fez questão de exibir o teste de gravidez positivo.

"Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu ela na legenda da publicação. Megan já é mãe de Noah, de 12 anos, Bodhi, de dez, e Journey, de oito anos, frutos do seu antigo casamento com Brian Austin Green.

Beleza

Megan Fox surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto com um visual diferente do que eles estão acostumados em um clique no espelho e confundiu seguidores. A artista geralmente aposta em mega produções de maquiagem e encantou seguidores com um registro do rosto limpo, mas também os deixou confusos: "Quem é essa?", comentou um fã.

A artista surgiu no Instagram com uma calça de pijama e um sutiã preto, com os cabelos soltos e de cara limpa. Na legenda, a artista contou que estava passando por um processo de reparação do cabelo e de suas extensões, brincou ela - que estão em um tom de azul bebê.

"Enquanto mais ela envelhece, mais nova ela fica. Como isso é possível?", escreveu uma seguidora. "Você não é a Megan Fox", criticou um internauta, "Megan não pode fazer anda sem que as pessoas tentam deixá-la para baixo. Faça o que acha melhor, garota. Você está fabulosa assim", rebateu uma fã da artista, “Você é linda sempre”, declarou uma outra.

Recentemente, Megan participou do podcast Call Her Daddy e falou sobre as polêmicas envolvendo cirurgia plástica. Aos 37 anos e mãe de três filhos, ela conta que já aplicou botox e preenchimento no rosto, a fim de combater a flacidez e estimular a produção de colágeno. E ainda, de acordo com a atriz, já foram investidos US$ 30 mil, – cerca de R$ 150 mil – em silicone nos seios.

