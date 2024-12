Grávida, Lucilene Caetano passa por novo susto: 'Desespero'

Grávida, a jornalista Lucilene Caetano passou por um novo susto e precisou ir ao pronto socorro às pressas. Saiba o que aconteceu!

Nesta quarta-feira, 18, Lucilene Caetano relatou em sua conta no Instagram que passou por um novo susto. Recentemente, a jornalista passou 15 dias internada após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana. Para tornar a situação ainda mais desesperadora, a famosa está grávida.

"Essa madrugada foi com mais um susto. Depois de ficar dois dias sozinha cuidando dos pequenos e dos cuidados com meu lar, já que meu marido estava em um evento fora de SP e um momento de stress envolvido, fui para o Pronto Socorro novamente. Na semana passada soube que ganhei uma Insuficiência Mitral, provavelmente advinda de tudo que passei, pois nunca tive. Na gestação isso acaba ganhando mais força já que o nosso coração acaba sendo mais exigido", começou ela.

Em seguida, Lucilene continuou seu desabafo. "Enfim… tudo de novo! Aquele medo de morrer, de perder minha bebê, de ficar internada novamente… tudo ainda mais intenso aqui dentro de mim! Desespero. Sim… impossível não ficar diante dessa situação novamente. Cheguei praticamente sem ar, com o coração pulando de forma acelerada, corpo inteiro e boca formigando, pressão alta, rosto com a sensação de estar completamente paralisado e dificuldade para falar novamente. Graças a Deus fui prontamente atendida e medicada. Fizeram mais uma série de exames e tudo aos poucos foi ficando bem. Não precisei ficar internada dessa vez e voltei para casa ainda meio anestesiada daquilo tudo. Hoje, sensação de total indisposição, cansaço e meio grogue ainda".

Por fim, a jornalista comentou sobre a fragilidade desse momento. "É estranho pensar o quão tudo isso mostrando a nossa fragilidade (pois é, realmente não dá para ser forte sempre), mexe conosco. Depois daquele susto onde por pouco não parti, agora tudo traz ainda mais medo como nunca tive antes. Para alguns vitimismo. Afinal, devemos ser forte e perfeita em toda e qualquer situação. Fato é que gerar uma vida não é tão simples quanto parece. Gravidez realmente não é doença, mas muda completamente a nossa vida. E cada gestação é única! Essa tem me surpreendido nos sustos. E por isso vou continuar pedindo que vocês rezem por nós. Tenho feito de tudo para levar uma vida normal e seguir como segui em todas as gestações que foram super tranquilas. Mas o emocional dessa vez está bem mais frágil e talvez isso influencie também, não sei. So sei que não vejo a hora de ter minha menina em meus braços e agradecer ainda mais a Deus por termos passado por isso tudo dando glória a vida".

Lucilene espera uma menina, fruto do seu casamento com Felipe Sertanejo, com quem já tem Theo, de oito anos, Davi, de cinco, e Zion, de dois.

Alta hospitalar

A jornalistaLucilene Caetano, ex-âncora da Band, recebeu alta hospitalar recentemente. Ela, que está à espera da quarta filha com Felipe Sertanejo, foi internada na UTI após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural.

A informação foi compartilhada por ela nos stories de seu Instagram. "Boas notícias! Como queria escrever isso aqui e agora estou escrevendo! Estamos de alta! Só finalizando aqui os últimos detalhes, últimas medicações e já já vamos para casa! Terei um tempo de reabilitação do meu pulmão... Afinal foi bem grave e não significa que ele já esteja 100% como era", iniciou ela.

E completou: "Mas, meu organismo respondeu bem aos medicamentos e as orações! E graças a Deus, depois de 15 dias de tempestade... Agora a alegria! Eu sou um milagre! Eu e minha filha somos um milagre! E muito temos de testemunho agora para dar sobre tudo isso", finalizou.

