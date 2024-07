Grávida, Graciele Lacerda mostra a evolução da barriga

Grávida de 15 semanas, Graciele Lacerda fez questão de mostrar nas redes sociais que a sua barriga já está começando a aparecer

Recentemente, Graciele Lacerda anunciou que está grávida do seu primeiro filho com Zezé Di Camargo. E desde então, a famosa tem compartilhado todas as partes boas e ruins da gestação.

Atualmente, Graciele está com 15 semanas e fez questão de mostrar que sua barriga já está começando a aparecer. Em seu Instagram Stories, a influencer fez uma montagem de fotos do segundo e do terceiro mês de gestação.

Com lingerie preta na frente do espelho, Graciele deixou em evidência que a barriguinha já cresceu bastante de um mês para outro.

Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa, de 41 anos, Camilla, de 38, e Igor, de 29, frutos do seu antigo casamento com Zilu Godói.

Chá Revelação

Depois de passar pelos primeiros meses de gravidez, Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, está respirando aliviada com o sucesso da gestação. Em conversa exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora comemorou o novo momento e garantiu que já está cheia de ansiedade para saber o sexo do bebê.

Ainda se adaptando ao universo da maternidade, ela conta que já tem data para o chá revelação e logo deve iniciar todos os preparativos para a chegada do bebê, como decoração de quarto e as comprinhas, ocasião que deixa muitas mamães emocionadas.

"Agora eu estou pensando mais no chá revelação, que vai ser mês que vem, onde a gente vai descobrir o sexo. Eu acho que a partir daí eu vou conseguir decidir tudo, né? Sobre o quartinho, decoração, sobre todo o processo depois que eu descobrir o sexo", disse.

Graci, que recentemente revelou que já tem guardado opções de nomes caso o bebê seja uma menina, confessou que tem focado de forma devagar na gestação depois de algumas perdas. Temendo por uma nova frustração, ela conta que nos últimos meses se preparou pouco para a chegada do bebê.

"Não pensei em nada no quarto do bebê ainda, essa semana eu ganhei um presente de um casal de amigos, que é um cachorrinho e, claro, vai fazer parte da decoração. Mas não pensei em nada ainda, estou esperando o chá revelação para poder pensar na decoração de como vai ser, de planejar tudo isso e aí eu vou deixar para depois de saber o sexo para pensar nos detalhes em tudo".