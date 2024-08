Grávida, Duda Reis curte dia de piscina e exibe barriguinha

À espera de Aurora, a atriz Duda Reis tem curtido alguns dias descanso em Orlando e aproveitou as altas temperaturas para relaxar à beira da piscina

Grávida, Duda Reis tem aproveitado alguns dias relaxantes na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e compartilhou com seguidores como driblou o calor extremo do local, nesta sexta-feira (9). De biquíni, o que deixou a barriguinha discreta da gestação à mostra, a atriz aproveitou para tomar sol e se refrescar com um banho de piscina.

"Olha que dia gostoso! Estou descansando hoje em um dia de piscina. Minha sogra foi no 'outlet' e eu estou aqui. Uma delícia, né. Estou por aqui pelo solzinho, porque em São Paulo não está dando", brincou a atriz que vive na capital paulistana. Hoje, a cidade norte-americana marcou máxima de 35ºC , enquanto São Paulo teve permanceu nublado e fria.

Para atualizar os seguidores, a artista fez pose para a câmera e realizou alguns registros de como foi seu dia. Duda posou ao sol e exibiu a barriguinha, que tem ganhado volume com a evolução da gravidez.

Vale lembrar que a atriz está grávida da primeira filha, fruto do casamento dela com o empresário e cabelereiro Du Nunes. O casal descobriu o sexo do bebê através de um chá revelação, em julho, e encantou com a escolha do nome da menina, que se chamará Aurora.

Em Orlando, Duda ganha café da manhã especial

Pouco antes de se refrescar na piscina, Duda compartilhou com seguidores alguns registros do café da manhã temático com direito a visita vinda diretamente dos contos de fada. A atriz recebeu na hospedagem de Orlando a princesa Aurora, de A Bela Adormecida, que tem o mesmo nome da filha.

A cidade de Orlando é bastante popular entre os entusiastas do mundo Disney, já que é onde os parques temáticos da marca são encontrados: “Recebi a visita da princesa Aurora, que sonho! Mal posso esperar para a minha Aurora viver tudo isso, ano que vem estaremos aqui com toda a família!", confessou a artista.