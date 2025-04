Rod Melim explora nova vertente em carreira solo: 'Uma coisa mais singular'

Rod Melim faz show exclusivo na Ilha de CARAS e celebra carreira solo após pausa na banda Melim

Vida boa, brisa e paz. Assim foi o primeiro sunset da Ilha de CARAS by Gav Resorts. E coube ao cantor Rod Melim (32) abrir os shows desta temporada. “Que seja um retorno maravilhoso para a Ilha de CARAS, que vocês continuem levando toda informação sobre arte, entretenimento e sobre todos os artistas. A gente segue acompanhando daqui. Obrigado pelo carinho e podem contar comigo!”, afirmou o cantor, que após oito anos de sucesso na banda Melim, agora investe na carreira solo.

Cheio de hits no currículo, o artista tocou músicas conhecidas do grupo, como Meu Abrigo e Ouvi Dizer, mas também composições de Gilberto Gil (82), da banda Natiruts e, claro, suas apostas para esta nova fase profissional. As atrizes Barbara França (32), Ana Hikari (30) e Agnes Brichta (28), além dos influenciadores Alex Mapeli (26), Flávia Charallo (27), Gabb e Camila Santos (30) foram alguns dos convidados que soltaram a voz na plateia, fazendo um coro com a estrela da noite. “Esse lugar realmente é um paraíso, feliz demais em estar aqui. Obrigado pelo convite CARAS, está sendo tudo incrível”, agradeceu Alex.

Além de músicas conhecidas, Rod incluiu no repertório do pocket show novidades de seu primeiro álbum solo, que leva o título de Inimaginável. “Obrigado por terem me recebido tão bem aqui, a galera também. É muito legal, uma vibe boa. Eu já imaginava que seria assim porque da outra vez que a gente veio, a gente não se apresentou, mas foi muito legal a recepção. Desta vez, pude tocar músicas novas e as de maiores sucessos também. Me diverti!”, contou o cantor que ainda aproveitou o momento para se declarar para a noiva, Joyce.

Animado com o que vem pela frente, o artista, que antes cantava ao lado de seus irmãos, Gabriela (30) e Diogo (32), acredita que o público verá a essência da banda no projeto solo, mas também conhecerá uma nova versão de sua jornada.

“Acabei de lançar a parte 1 do meu primeiro álbum, são 7 músicas. Acho que a galera conseguiu, ao mesmo tempo, ver a continuidade do som que tinha na banda Melim, mas também uma vertente nova, uma coisa mais singular, uma individualidade minha. Ficou um misto bem legal”, avaliou o músico. “Sempre falo que o som da Melim me representa muito, então, propositalmente, eu continuei numa vibe que imaginei que as pessoas iriam curtir e adorei o feedback do público”, completou ele, que já está gravando o disco acústico e irá lançar a parte 2 do álbum no final do ano.

Depois de se apresentar em São Paulo e na Ilha, em Angra dos Reis, Rod adianta que levará seu show para a Cidade Maravilhosa. “Depois vou fazer outros lugares. Nesse recomeço, a gente ainda está testando como vai ser o esquema, mas pretendo abrir uma turnê também. Eu gosto muito de fazer show no Nordeste, no Sul, no Brasil todo”, afirmou ele, que embalou os convidados da Ilha e arrancou aplausos calorosos de todos os presentes.