Isis Valverde exibe foto inédita com o filho, os enteados e o marido

Isis Valverde curte viagem para Angra dos Reis com a família e exibe imagem inédita com todos reunidos em um dia de sol

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, aproveita o feriadão de Páscoa ao lado da família. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto inédita com os meninos de sua vida ao curtir um dia de sol em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

Na imagem, ela surgiu em um momento de carinho com o marido, Marcus Buaiz, de 45 anos, do filho, Rael, de 6 anos, e dos enteados, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10 anos, além de dois amigos das crianças.

Vale lembrar que Isis e Marcus casaram no civil no Natal de 2024.

Isis Valverde com a família - Foto: Reprodução / Instagram

Os preparativos para a festa de casamento

Isis Valverde, de 37 anos, abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento luxuoso com o empresário Marcus Buaiz, de 45. A atriz contou curiosidades sobre os vestidos, o local escolhido para a celebração e os planos para a lua de mel.

Isis e Marcus oficializarão a união no dia 3 de maio. A celebração, que reunirá cerca de 300 convidados, terá um custo estimado em R$ 5 milhões. Para garantir privacidade, uma torre será instalada nas proximidades do local para bloquear o sinal de celular. O menu contará com trufas importadas e uma variedade de pratos sofisticados. A atração musical ficará por conta do cantor Silva.

Entre os detalhes que chamam atenção está o fato da atriz usar até três vestidos ao longo da comemoração. Todos serão assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood, escolhidos com foco no conforto. “A ideia é estilizar. Eu sempre reutilizei roupas. Acho importante lembrar que a moda também precisa ser refeita, não descartada. [Optei por mais de um vestido porque] tem que ser confortável para dançar, e eu quero curtir muito", disse em entrevista à Vogue.

Além disso, o casal optou por celebrar a união no interior de São Paulo, com a cerimônia marcada para o período da tarde, a fim de aproveitar ao máximo a luz natural. "O lugar é rústico, tem natureza, lago, pedra, verde... Parece uma fazenda no meio da Itália", comentou.

