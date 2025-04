Vale Tudo: Raquel fica milionária por causa da morte de Rubinho. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Rubinho terá uma morte dramática na história e deixará uma ‘herança' milionária para Raquel

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Rubinho (Julio Andrade) vai morrer de forma dramática após sofrer uma grande decepção com Maria de Fátima (Bella Campos). Porém, o que ele não imaginava é que iria deixar uma ‘herança' milionária para Raquel (Taís Araújo). Saiba como será:

Nas cenas, Rubinho encontrará Maria de Fátima em Paraty e ela tratará o pai mal na frente de Afonso (Humberto Carrão). Logo depois, ela tenta pedir desculpas para o pai de forma discreta, mas os dois discutem.

Na sequência, Rubinho estará prestes a embarcar no jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero) para realizar o seu sonho de tocar piano em Nova York. Porém, ele sente uma dor no peito e começa a passar mal. No entanto, ele sofre um infarto. Ele é socorrido às pressas para um hospital e Raquel é chamada para ficar com ele. Em seu último suspiro, Rubinho pede para segurar seu passaporte e morre abraçado ao documento.

Enquanto isso, os seguranças do jatinho de Marco Aurélio retiram a mala de Rubinho da aeronave antes de seguirem viagem. Neste momento, acontece a troca das malas. A mala de Rubinho e de Marco Aurélio são iguais e os seguranças entregam a mala errada para Raquel.

Raquel recebe a mala que era de Marco Aurélio e está repleta de caixas de chocolate cheias de dinheiro. A mala possui mais de 1 milhão de dólares. Sem saber da confusão e do dinheiro, Raquel oferece a mala para Maria de Fátima como uma lembrança de Rubinho, mas a jovem se recusa a ficar com os pertences do pai. Então, Raquel leva a mala para casa e a deixa embaixo da cama.

Um dia, Ivan (Renato Góes) resolve abrir a mala de Rubinho e encontra o dinheiro. Ele e Raquel ficam em choque com o dinheiro que encontram e ela descobre que está milionária.

