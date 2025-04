Luciana Gimenez mostra foto do passado com Mick Jagger; veja

Mãe do filho de Mick Jagger, Luciana Gimenez mostra clique raro com o astro britânico e o herdeiro, Lucas Jagger; confira

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou em seus stories nesta sexta-feira, 18, alguns registros que fez de fotos antigas de seus filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Vendo as lembranças, a famosa resolveu exibir os cliques para seus seguidores.

Em uma das fotos, a modelo surgiu sorridente ao lado de Mick Jagger, o pai de seu primogênito. "Mamãe + daddy", escreveu em inglês a palavra papai e marcou o jovem, de 25 anos.

No outro clique, a apresentadora do Superpop exibiu os dois filhos crianças. O mais velho apareceu de cabelos longos e o caçula ainda bebê. "Meus lindos filhos", escreveu a famosa. É bom lembrar que Lorenzo Gabriel é fruto do casamento vivido com Marcelo de Carvalho.

Recentemente, Luciana Gimenez visitou Lucas Jagger em Nova York e mostrou como é o apartamento dele lá nos EUA. Nos últimos meses, o jovem se formou em uma universidade por lá e a apresentadora encontrou Mick Jagger.

Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou. Saiba mais aqui!