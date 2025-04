Neymar Jr e Bruna Biancardi recebem bênção em almoço de Páscoa

Neymar Jr e Bruna Biancardi reúnem a família em almoço de Páscoa antecipado e recebem bênção de um pastor cristão

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reuniram a família e os amigos para um almoço antecipado de Páscoa nesta sexta-feira, 18. O evento sofisticado contou com decoração inspirada no coelhinho da Páscoa e contou com um momento religioso.

Depois da refeição, os convidados ouviram um culto de um pastor. Inclusive, Neymar e Bruna receberam uma bênção do pastor durante o evento.

Vale lembrar que os dois esperam o nascimento da segunda filha juntos. Eles já são pais de Mavie, de 1 anos, e vão ter Mel, que nascerá em breve.

Festa de aniversário de Bruna Biancardi

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou seu aniversário de 31 anos em grande estilo. Nesta terça-feira, 15, ela ganhou uma festa surpresa em um barco na orla de Santos, litoral de São Paulo.

A beldade mostrou os detalhes da decoração temática em suas redes sociais. A festa aconteceu dentro de um barco e teve itens inspirados em passeio no mar. A decoração foi feita em tons de marrom e laranja para combinar com o interior do barco e ainda teve itens personalizados, como os docinhos, as bolsas para os convidados e até uma boia com o nome da aniversariante e sua nova idade.

Além disso, o bolo de aniversário chamou a atenção com seu estilo vintage e sofisticado.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez. Ela espera o nascimento de Mel, que é fruto do namoro com Neymar Jr, com quem ela já teve Mavie.

Festa de aniversário da Bruna Biancardi em um barco

