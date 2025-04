Marcelo Serrado mostra fotos com a primogênita e os filhos gêmeos; veja

Em cliques raros, Marcelo Serrado mostra os três filhos e encanta; ator é pai de uma menina, do primeiro casamento, e de gêmeos, da atual união

O ator Marcelo Serrado encantou nos últimos dias ao recordar fotos com seus três filhos. Para quem não sabe, o artista, que está dando o que falar com seu papel de vilão em Beleza Fatal, da Max, tem uma filha, Catarina, de 20 anos, e os gêmeos, Felipe e Guilherme, de 12.

Nos cliques, o famoso surgiu com a primogênita e com os meninos curtindo momentos da intimidade. Em um dos registros, Marcelo Serrado apareceu com os três filhos e com a esposa, Roberta Fernandes, que é mãe dos garotos. A jovem é fruto da antiga união do ator com Rafaela Mandelli.

"Meu maior papel da vida é fora dos palcos e das câmeras: é ser pai deles. Família é preciosidade", escreveu ele na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Família linda e maravilhosa", elogiaram.

Em entrevista recente, Marcelo Serrado revelou que teve uma crise de síndrome do pânico em uma viagem. “Seis meses atrás fui viajar para a Disney e tive uma crise de novo. Não tinha há um tempão. Achei que estava bem e tinha parado de tomar remédio. Começou a crise vir, tinha oito horas de viagem ainda, comecei a conversar com ela (crise), já sabia o que fazer. Cobri meus pés e mãos, que ficam gelados, sensação de morte. E tinha uma cadeira vazia e um senhor do meu lado, com sapato, meia, calça, camisa, cabelo branco, falei: 'É Deus'. Comecei a conversar com ele, isso distraiu a minha mente", recordou e deu mais detalhes.

Especialista alerta sobre diagnóstico de Marcelo Serrado

Marcelo Serrado (58) tem falado constantemente sobre a importância de cuidar da saúde mental. No ar em Beleza Fatal, a primeira novela brasileira da Max para o streaming, o ator volta a relatar seus episódios de síndrome do pânico em ocasiões difíceis e conta que precisou buscar ajuda médica e apoio emocional. Ele concluiu que só usando seu lugar de fala e sua visibilidade como figura pública, o tema vai ser mais debatido e mais pessoas saberão como buscar. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira elogia a atitude do artista e faz um alerta importante: “Saber que é um processo”.

Segundo Letícia, a crise de pânico tem episódios de crise de pânico, o que mantém a pessoa com muito medo de voltar a ter um novo episódio. “A pessoa tem uma sensação de morte eminente, coração disparado, boca seca, formigamento nas extremidades, uma sensação de despertencimento, sudorese (...) O corpo entra em choque mesmo, como se a pessoa tivesse morrendo, mas é totalmente emocional”, explica. Saiba mais aqui!