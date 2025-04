Juliana Alves exibe seu novo namorado: ‘Me sinto respeitada e segura’

Atriz da novela Volta Por Cima, da Globo, Juliana Alves vive um novo amor! Ela celebra o aniversário do namorado com declaração especial

A atriz Juliana Alves está apaixonada! Nesta sexta-feira, 18, ela fez uma declaração de amor para seu novo namorado, o artista Bruno D’Avila.

A estrela fez um post especial com várias fotos românticas do casal, incluindo momentos de troca de beijos e carinhos durante passeios. Na legenda, ela destacou o que sente por ele após o início do namoro.

"Ele foi chegando de mansinho, sem pressa, de boa, com seu jeitinho encantador, com um certo medo e uma boa dose de alegria. Foi invadindo minha vida e meu coração. Me sinto tão respeitada e segura ao seu lado, meu lindo! Obrigada por deixar tudo mais leve e bonito! Desejo que seu novo ciclo seja muito abençoado, que você esteja sempre cercado de boas pessoas e boas energias. Siga sonhando, acreditando e realizando! Conte comigo, meu namorado, meu amor!", disse ela.

Juliana Alves não assumia um namoro desde 2022, quando terminou o casamento com Ernani Nunes.

O anúncio da separação

A separação de Juliana Alves e Ernani Nunes foi anunciada por ela em dezembro de 2022. Em um comunicado para os fãs, ela contou que o relacionamento deles chegou ao fim pouco tempo antes do anúncio, mas ela demorou para revelar o novo status civil publicamente.

"Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", disse ela.

Então, a artista pediu respeito neste momento delicado da vida. "Com o TEMPO vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir", afirmou.

Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2017, quando a atriz descobriu a gestação da filha. Juliana e Ernani são pais de Yolanda.

