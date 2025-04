Tata Werneck impressiona ao surgir com sua prima gata; veja quem é

No aniversário da prima gata, Tata Werneck impressiona ao postar fotos com ela e falar sobre sua beleza exterior e interior

A humorista Tata Werneck chamou a atenção ao postar fotos com a sua prima gata, Lara Werneck. Em sua rede social, a apresentadora postou os cliques com a loira e fez uma homenagem de aniversário para ela.

Nos registros, a famosa surgiu com a prima em vários momentos em família e aproveitou as imagens para fazer uma declaração bem de seu estilo. Com seu jeito engraçado e debochado, Tata Werneck fez o texto para celebrar mais um ano de vida de Lara Werneck.

"Foi aniversário da minha prima gata inteligente! Com senso de humor! E mto forte! Lembro quando tentava pegar você escondida quando éramos pequenas e você dizia "pesada pesada" E eu tentava mesmo assim e um dia deixei você levemente cair e só tô contando agora pq vi que não deu merda. A criança mais apaixonada por dinossauros e a adulta mais (tentei muito fazer alguma conexão com velociraptors e você na sua fase adulta mas não consegui. Peço perdão ). Te amo Larinha! Desejo só as coisas mais lindas pra você", disse a esposa de Rafael Vitti.

