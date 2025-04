Graciele Lacerda mostra pela 1ª vez a sua barriga após o parto da filha

Após três meses do nascimento de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda mostra pela 1ª vez o estado de sua barriga

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após três meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta sexta-feira, 18, a influenciadora digital passou por uma sessão de massagem e um antes e depois de seu abdômen foi postado.

Seguindo uma dieta equilibrada e treinando, a empresária do ramo da saúde, que preza por um emagrecimento natural, impressionou ao exibir que está com a região quase toda como antes de estar grávida.

No clique de antes e depois, postado pela profissional que realizou a drenagem, foi possível ver como está a barriga da eleita do sertanejo.

Após mais de um mês do nascimento de Clara, Graciele Lacerda já havia perdido cerca de 11 kg. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a nutricionista da influencer, Mariana Laperrière, revelou qual está sendo a dieta da mamãe de primeira viagem para amamentar a bebê e emagrecer de forma saudável.

Veja como está a barriga de Graciele Lacerda após três meses do nascimento da filha:

Graciele Lacerda chora ao compartilhar momento com a filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surgiu chorando na noite desta segunda-feira, 14, após fazer a filha deles, Clara Lacerda Camargo, de trê meses, dormir. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou o momento de emoção e abriu o coração ao explicar o motivo de estar bastante emocionada.

Quem acompanha a empresária sabe que ela teve sete tentativas até ficar grávida da herdeira. Após anos fazendo tratamento para ter um bebê por fertilização in vitro, a eleita do sertanejo conseguiu ter a menina e contou como fica comovida ao ver que seu sonho se tornou realidade com Clara. Confira o relato emocionante que a mamãe de primeira viagem fez aqui!