Gloria Groove explica transição de carreira e fala sobre seu casamento de 10 anos

Gloria Groove participou do Altas Horas deste sábado, 28, e lembrou da época em que cantava profissionalmente quando ainda era criança

No Altas Horas deste sábado, 27, Gloria Groove contou como o amor transformou não apenas sua vida, mas também sua carreira, que passou por uma transformação em 2024, com o lançamento do álbum "Serenata da GG". O projeto apresenta ao público o lado pagodeiro da artista.

Ao explicar como chegou a este novo momento profissional, Gloria fez questão de falar da família e do marido, o artesão Pedro Luís,com quem completa 10 anos juntos em 2024: "O amor fez barulho na minha vida este ano. Esse projeto de agora, a 'Serenata da GG', não teria saído se eu não tivesse passado por esse momento de entender que meu principal diferencial na vida é o amor, mesmo”, começou.

“Eu achava, até agora há pouco, que era meu talento, minha disciplina, determinação - também, essas coisas são muito importantes. Mas eu percebi que tenho amor! O amor pela minha família, meus primos, minha mãe, minha tia, meu marido - que estamos no décimo ano agora! Um beijo, amor, te amo! Então eu percebi que eu precisava olhar pro amor, porque ele tava me olhando no fundo dos olhos", se declarou.

No programa, Groove também lembrou de quando já exercia a profissão ainda criança e contou como se deu o processo de transição de carreira para sua versão adulta: “Eu comecei a cantar profissionalmente aos 7 anos de idade. A música está na minha vida desde sempre, minha mãe também é cantora, da noite, é backing vocal, então vivi cercado por músicos (...)”.

“Eu costumo dizer que minha voz chegou na minha vida antes mesmo de eu saber o que dizer com ela. Então eu vinha contribuindo artisticamente de todos os jeitos que vocês podem imaginar, como cantor, banda de baile, dublagem, musical... já fiz de tudo um pouco antes de ser Gloria. Mas quando a drag chegou na minha vida, eu enxerguei a minha estrela naquilo. Essa foi a grande virada", refletiu.