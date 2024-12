Gkay se choca ao ganhar presente de aniversário luxuoso de Carlinhos Maia

Que chique! Gkay foi surpreendida por Carlinhos Maia com um presente luxuoso de aniversário: 'Nunca ganhei nada parecido'

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi surpreendida com um presente bastante especial de seu amigo, Carlinhos Maia. A famosa, que completou 32 anos de vida no início da semana, recebeu o item em sua casa neste domingo, 8.

Por meio de seus stories no Instagram, Gkay revelou que ganhou um anel de luxo cravejado de diamantes e esmeralda. Visivelmente emocionada, a influenciadora não escondeu o quanto ficou feliz com a 'lembrancinha'.

"Nunca ganhei nada parecido de ninguém, é tão lindo e representa tanta coisa. É perfeito, estou me sentindo uma princesa", declarou ela, exibindo a joia em seu dedo. "Te amo, irmão", escreveu Gkay na legenda do registro compartilhado.

A turmalina paraíba com diamantes adquirida por Carlinhos Maia para presentear a amiga é do designer Paulo Teixeira, mesmo profissional responsável por um dos aneis luxuosos de R$ 40 mil que Virginia Fonseca ganhou do marido, o cantor Zé Felipe.

Vale lembrar que, diferente dos anos anteriores, Gkay decidiu não realizar a famosa 'Farofa da Gkay' e optou por adiar o evento, que seria realizado entre os dias 3 e 5 de dezembro.

Confira o novo anel luxuoso de Gkay:

Gkay ganha anel luxuoso de Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Gkay manda recado para videntes que fazem previsões sobre sua vida

Recentemente, a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou as redes para fazer um desabafo sobre as previsões que fazem a respeito de sua vida. Nos stories do Instagram, ela disse que não não quer desrespeitar a crença das pessoas, mas não é o que acredita.

"Parem de fazer previsões sobre minha vida. Toda vez é uma previsão diferente, que eu vou morrer de um jeito diferente. É muito chato você estar no seu domingo e vir alguém falar que você vai morrer. É muito chato, como já aconteceu outras vezes, que até avião meu disseram que ia cair", falou ela.

Em seguida, ressaltou que sua crença não vai de encontro com as previsões e finalizou: "Está repreendido em nome de Jesus, assim como também repreendi nas outras vezes. Quem sabe da nossa vida é Deus".

