Gkay manda recado para videntes que fazem previsões sobre sua vida: 'Parem'

A influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou as redes sociais nesta domingo, 24, para fazer um desabafo sobre as previsões que fazem a respeito de sua vida. Nos stories do Instagram, ela disse que não não quer desrespeitar a crença das pessoas, mas não é o que acredita.

“Parem de fazer previsões sobre minha vida. Toda vez é uma previsão diferente, que eu vou morrer de um jeito diferente. É muito chato você estar no seu domingo e vir alguém falar que você vai morrer. É muito chato, como já aconteceu outras vezes, que até avião meu disseram que ia cair”, falou ela.

Em seguida, ressaltou que sua crença não vai de encontro com as previsões e finalizou: “Está repreendido em nome de Jeusus, assim como também repreendi nas outras vezes. Quem sabe da nossa vida é Deus”.

Veja o desabafo:

O que aconteceu com GKay? Influenciadora rebate ataques sobre seu corpo real

Recentemente, GKay, foi alvo de comentários negativos sobre seu corpo nas redes sociais. Após aparecer mais magra, a influenciadora digital e humorista decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, ela contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

Em conversa com a Quem, GKay revelou que, apesar das mensagens negativas de alguns seguidores, está contente com seu físico atual desde que encontrou um novo método: "Estou feliz [com ele] e sempre estive. Acho que a felicidade vai além, é algo que buscamos todos os dias”, iniciou a influenciadora, que também detalhou o processo para perder peso.

"Estou fazendo um método que não é radical. É aquele método que é ideal para você, para sua rotina e para essa vida [agitada] que a gente leva, com viagem e tudo mais. Encontrei um método que se encaixa nessa rotina maluca. Eu estou adorando. A gente adapta. Por exemplo, se não dormi direito, vou repor sono e treinar no dia que o corpo esteja recuperado”, explicou.

