Gkay arrasa em fotos de biquíni em meio à neve. Veja!

Curtindo uma viagem para Aspen, no Colorado, Gkay desafiou a temperatura baixa e arrasou ao posar de biquíni em meio à neve

Em suas redes sociais, Gkay sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está curtindo uns dias de descanso em Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e tem mostrado diversos registros da viagem especial.

O local é conhecido por nevar bastante e ter temperaturas negativas, mas isso não parece ser um problema para Gkay.

Nesta quarta-feira, 15, ela publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni em meio à neve. A famosa elegeu um biquíni preto com detalhe em branco e também apostou em botas pretas bem quentinhas.

"My fav snow look", escreveu ela na legenda, que em português significa "Meu look de neve favorito".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessica)

Preenchimento labial

A influenciadora digital e atriz Gkay, de 32 anos, decidiu revelar detalhes sobre a série de procedimentos estéticos em que se submeteu e admitiu que a situação já estava fora de controle.

Isso porque a paraibana foi uma das entrevistadas em uma reportagem sobre o vício em harmonização facial do programa Fantástico, da TV Globo, e afirmou que gostava de se ver com os lábios inchados de maneira exagerada após o preenchimento. "Hoje em dia, acho muito bizarro”, confessou.

“Eu estava fazendo [a aplicação de ácido hialurônico] praticamente de três em três meses. E tem outra coisa que, hoje em dia, eu acho muito bizarra. Geralmente, na hora que você faz o preenchimento, fica tudo muito inchado, especialmente o lábio. E eu queria que meu lábio ficasse igual àquela hora”, contou.

A paraibana também explicou que foi vítima de distorção de imagem. O desejo da influenciadora digital era se parecer com as mulheres que têm bocas grandes devido a procedimentos estéticos.

“O meu lábio de cima tinha tanto preenchimento que ele começou a sair da boca e subir. Esse foi o primeiro baque [...] Cada vez que eu me preenchia mais, era mais hate que eu recebia. ‘Está exagerando’, ‘Como você ficou estranha’”, relembrou.

Hoje, ela se sente mais à vontade com a aparência natural. "Quando eu fui fazer a retirada, falei: 'Não quero mais nada, quero ficar totalmente sem'", pontuou. "Eu parecia ser uma pessoa que tinha uma idade bem maior do que eu tinha, do que eu apresentava ali", disse.

Leia também: Carlinhos Maia diz que se arrepende de tentar reconciliar Gkay e Álvaro