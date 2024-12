Carlinhos Maia diz que se arrepende de tentar reconciliar Gkay e Álvaro

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia diz que armou para levar os ex-amigos para passar o Natal na Lapônia, no norte da Escandinávia

Nesta segunda-feira, 23, o influenciador digital e humorista Carlinhos Maia decidiu fazer um desabafo sobre Gkay, de 32 anos, e Álvaro, de 26, após tentar promover uma reconciliação entre eles em uma viagem de Natal à Lapônia, norte da Escandinávia.

O influencer se manifestou após os seguidores evidenciarem um climão entre os ex-amigos. Diante disso, Carlinhos explicou que convidou ambos visando uma reconciliação, mas o plano, por sua vez, não deu certo.

"Sou amigos dos dois. Os dois já se afastaram de mim. E eu continue torcendo, vibrando, amando. Ambos moraram juntos. Achei que os trazendo pra o Natal, tudo ficaria para traz. Eu sou assim. Errei ? Sim. Tentei fazer algo legal? Sim. Não deu certo, paciência. Amo os dois. Não perderei o Natal por isso. Ambos sabiam que viriam. Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merecem ataques. É Natal. Tempo de perdão e reconciliação", declarou.

Álvaro se pronunciou

Mais cedo Álvaro se manifestou nas redes sociais e disse que criou o grupo da viagem para Carlinhos. Nos Stories do Instagram, ele falou que quando soube que Gkay poderia ir, ele deixou claro não faria mais questão da viagem: "Quero passar o Natal com pessoas que eu gosto. Estou deixando de passar o Natal na minha casa e com a minha família".

Carlinhos, no entanto, não contou a Álvaro que a dona da Farofa da Gkay já estava confirmada na viagem. Quando o influenciador soube, ele tentou desistir de ir e pediu o dinheiro de volta. Em seu relato, Álvaro contou que chegou a ter "uma briga feia" com Carlinhos por conta disso.

No relato, ele ainda acrescentou que só aceitou a presença da ex-amiga na viagem, porque o humorista disse que ela passaria apenas três dias com eles e depois viajaria para outro lugar para passar réveillon.

Álvaro e Gkay ficaram de cara um com o outro. O influenciador disse que começou a chorar quando percebeu que teria que passar horas com a influenciadora no avião. "Gkay não faz mais parte do meu mundo. Está perdoada. Um beijo, obrigada. Mas não preciso ficar mais perto. Não quero mais na minha vida", disparou.

O que aconteceu?

Meses atrás Álvaro revelou que estava brigado com Gkay no De Frente com Blogueirinha. Na ocasião, ele disse que o conflito também envolveu Rafael Uccman e Lucas Guedez, mas não revelou o motivo. "Teve briga por um motivo que acho que não deveria ter sido, mas aconteceu e eu respeito. Entendo os dois lados", declarou.

