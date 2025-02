Giovanna Jacobina passa pela primeira intervenção estética pós-BBB

A influenciadora e ex-BBB Giovanna Jacobina, de 26 anos, é atendida pela mesma especialista que cuida de sua irmã, a musa fitness Gracyanne Barbosa

A ex-BBB25Giovanna Jacobina, de 26 anos, se submeteu ao seu primeiro procedimento estético após sair do reality show da TV Globo . Nesta terça-feira, 25, a jovem foi atendida pela Dra. Gabriela Dawson , a mesma especialista que cuida de sua irmã, a musa fitness Gracyanne Barbosa,

O procedimento se chama Beautification e é um protocolo focado no embelezamento em pontos estratégicos . De acordo com o Portal LeoDias, o foco de Giovanna foi a mandíbula, com a correção de uma pequena assimetria na região do contorno facial.

“É feito com pouco produto, mas com técnicas exclusivas”, destaca a doutora ao Portal. “O Beautification pode funcionar também para rejuvenescimento, mas não no caso dela”, completou.

“Era algo que ela sempre quis fazer. Então só de dar aquela renovada na autoestima ja se torna o detalhe mais importante para a imagem dela”, concluiu.

Giovanna Jacobina fala sobre cirurgia no rosto e boca da irmã, Gracyanne

Durante o seu confinamento no BBB 25, Giovanna Jacobina decidiu explicar para os brothers no reality show o motivo de ter se submetido a uma cirurgia ortognática. O procedimento reposiciona os ossos da mandíbula e da maxila, para corrigir assimetrias faciais e o encaixe dos dentes. Durante a conversa, a veterinária lembrou como se sentia:

"Eu tinha apneia do sono e dor de cabeça todos os dias", contou Giovanna, que achou tranquilo a recuperação, embora tenha ficado dois meses sem poder mastigar.

Giovanna contou que a irmã, Gracyanne Barbosa, que era a sua dupla no BBB, usou aparelho extrabucal para corrigir os dentes que eram para a frente e conter o crescimento do maxilar, inferior e superior. "A Gra usou freio de burro também. Não sei se fala assim ainda", mencionou um termo antigo para o tipo de aparelho. Confira!

