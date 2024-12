Giovanna Ewbank está grávida? Atriz esclarece rumores de suposta gestação

Mãe de três, a atriz Giovanna Ewbank não escondeu a surpresa ao ser questionada sobre uma suposta nova gravidez; entenda

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank foi surpreendida neste sábado, 21, ao ser questionada por um internauta sobre uma nova gravidez. Durante uma interação com os seguidores, a esposa de Bruno Gagliasso ficou confusa ao se deparar com a pergunta e buscou entender a origem da dúvida.

"Ué, você está grávida? Ou não entendi nadinha (risos)", enviou um fã em uma caixinha de perguntas aberta por Giovanna. A atriz, por sua vez, não escondeu a surpresa com a questão, uma vez que o assunto sequer foi abordado por ela nos últimos tempos.

"Menina, mas que mensagem é essa? Que eu estou grávida, quem não entendeu nadinha fui eu. Aonde você viu isso e por que você está achando?", retrucou Giovanna Ewbank. "Estou não, não que eu saiba", brincou ela em seguida.

Momentos depois, a famosa retornou às redes sociais e revelou que tudo não passou de um mal-entendido. Isso porque, mais cedo, uma de suas amigas, que está grávida, havia publicado uma foto no Rancho da Montanha - sua casa de campo com Bruno Gagliasso.

Com isso, internautas acreditaram que a mulher do registro tratava-se de Giovanna. "Agora entendi (risos). Minha amiga postou foto grávida no Rancho da Montanha e o povo estava pensando que era eu", esclareceu a atriz, por fim.

Vale lembrar que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já são pais de três crianças: Titi, de 11 anos, Bless, que completou 10 recentemente, e do caçula Zyan, de 4. Até o momento, o casal não revelou se planeja aumentar a família futuramente.

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recenteente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

